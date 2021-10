Morgane-Detective geniale: trama dell’ultima puntata in onda stasera martedì 5 ottobre 2021 su Rai1

Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, la prima serata di Rai1 propone la quarta e ultima puntata di Morgane – Detective geniale, in onda a partire dalle 21.25, subito dopo I soliti ignoti. Al centro della serie franco belga a metà tra la commedia e il poliziesco, la storia di Morgane Alvaro, madre estrosa e donna delle pulizie combinaguai. Un quoziente intellettivo fuori dal normale e l’incontro casuale col fascicolo di un’indagine in corso la porteranno a diventare dapprima consulente e, successivamente, membro ufficiale della squadra della commissaria Céline Hazan, piacevolmente affascinata dalle innate doti da detective della donna.

Morgane – Detective geniale: cosa sapere della puntata in onda stasera

Morgane – Detective geniale: il cast

Accanto a Audrey Fleurot nei panni di Morgane, spiccano anche Marie Dernaraud nella parte della commissaria Hazan, Medhu Nebbou in quella del poliziotto Adam Karadec, Bruno Sanches nel ruolo di Gilles Vandraud, Michèle Moretti in quello di Agnés Alvaro e Nicolas Baisin in quello di Romain, ex fidanzato scomparso dell’investigatrice improvvisata. Da non dimenticare anche Cypriane Gardin e Noé Vandervoorde, rispettivamente la primogenita Théa e il fratello Elliott, i figli di Morgane.

Morgane – Detective geniale: cosa succederà negli ultimi due episodi

A giudicare dagli spoiler in giro per il web, la puntata riserverà parecchi colpi di scena. Nel primo episodio, Cocktail Molotov, Morgane e Karadec vanno alla ricerca di piste utili per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains porterà a una serie di eventi che spingeranno il ligio poliziotto a infrangere ben più di una regola. Nel secondo, invece, Uomo di poca fede, i due indagano su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi, infatti, la vittima è stata investita con la sua automobile. Nel frattempo, Karadec, irritato con la collega per averlo coinvolto in un’indagine non ufficiale, è divorato dai sensi di colpa per aver mentito alla commissaria.