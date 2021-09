Morgane – Detective geniale, la trama degli episodi in onda stasera martedì 28 settembre 2021 alle 21.25 su Rai1

Dopo il successo delle prime due puntate, ritorna anche stasera, martedì 28 settembre 2021, alle 21.25 su Rai Uno, l’appuntamento settimanale con Morgane – Detective geniale, la serie franco-belga a metà tra la commedia, il giallo e il poliziesco. Ideata da Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot e Nicolas Jean e diretta da Vincente Jamain, racconta la storia di Morgane Alvaro, stravagante madre di tre figli e donna delle pulizie combinaguai. Il suo incredibile quoziente intellettivo e l’incontro casuale col fascicolo di un’indagine in corso, nel quale si imbatte per sbaglio durante un turno di lavoro in centrale, la porteranno a vestire i panni di consulente della commissaria Céline Hazan e a mettere a frutto le sue innate doti da detective. Facendo i salti mortali per dividersi tra una nuova carriera in ascesa e una famiglia da gestire.

Ormai quando sentiamo le lancette in sottofondo sappiamo che #Morgane sta per avere un colpo di genio 💡 "Morgane – Detective geniale", la terza puntata stasera, martedì #28settembre, dalle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay 🍿 pic.twitter.com/zsbKtGuACH — Rai1 (@RaiUno) September 28, 2021

Morgane – Detective geniale: Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera su Rai1 alle 21.25

Morgane – Detective geniale: Il cast della serie

Accanto a Audrey Fleurot nei panni della protagonista, troviamo anche Marie Dernaraud nel ruolo della commissaria Céline Hazan, Medhi Nebbou in quello del poliziotto Adam Karadec, Bruno Sanches nella parte di Gilles Vandraud, Michèle Moretti in quella di Agnés Alvaro e Nicolas Baisin in quella di Romain, l’ex fidanzato scomparso dell’investigatrice in gonnella. Da non dimenticare anche Cypriane Gardin e Noé Vandervoorde, rispettivamente la primogenita Théa e il fratello Elliott, i figli di Morgane.

Morgane – Detective geniale: La trama degli episodi di stasera

Che cosa succederà negli episodi di stasera? Scopriamolo insieme. Nel primo, Tale padrone, tale cane, Morgane, Karadec e la squadra indagano sul tentato omicidio di Emilien Kerr, rimasto vedovo, solo e con una figlia che non gli parla più. Nel frattempo, dopo averle fatto presente l’ipotesi che Romain possa essere deceduto diversi anni prima, Karadec e la commissaria sono profondamente preoccupati per lo stato d’animo di Morgane, ormai costretta ad accettare e metabolizzare l’eventualità del lutto. Nel secondo, Attrazione fatale, Karadec fa un uno strano sogno sull’estrosa collega, ufficialmente entrata nel corpo di polizia. Intanto, il team si trova a seguire un nuovo caso: si tratta dell’assassinio di Alex Viniali, agente immobiliare con una sfrenata passione per il calcio. Pista dopo pista, gli inquirenti scopriranno che la vittima frequentava un gruppo di ultras e partecipava a scontri programmati contro la tifoseria rivale. Inizia, dunque, a delinearsi la lista dei sospettati, tra i quali figura un meccanico, membro del gruppo antagonista, un vecchio amico e una stralunata mitomane.