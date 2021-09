Morgane-Detective geniale: trama, cast e anticipazioni dei primi episodi in onda stasera su Rai1

Stasera, martedì 14 settembre 2021, dalle 21.25 in poi arriva in prima tv su Rai Uno Morgane – Detective geniale. Ideata dal trio Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot, Nicolas Jean e diretta da Vincente Jamain, la serie franco-belga in quattro puntate racconta la storia di Morgane Alvaro, estrosa madre di tre figli (nati da due matrimoni archiviati) e donna delle pulizie combinaguai. Oltre al carattere eccentrico e a una naturale tendenza a collezionare figuracce, la 38enne ha un dono: un incredibile quoziente intellettivo pari a 160, che la classifica come High Intellectual Potential. A stravolgere radicalmente la sua quotidianità, divisa tra casa, bambini e la stazione di polizia per cui lavora, è l’incontro casuale col fascicolo di un’indagine penale in corso. Non riuscendo a trattenersi di fronte a tanta curiosità, prende nota di tutti i dettagli del caso e, dopo essere stata interrogata, finisce per risolvere l’intricato omicidio. Un talento fuori dal comune che colpisce la commissaria Céline Hazan, che le propone un posto come consulente. Per l’esuberante mamma-detective inizia una nuova avventura, che la porterà a fare i salti mortali per dividersi tra il nuovo lavoro e la famiglia. Riuscirà nell’ardua impresa di conciliare vita privata e professionale? Dopo il grande successo riscosso in Francia e in Belgio (con picchi di 11 milioni di telespettatori), il poliziesco si prepara a conquistare il favore del pubblico italiano con intrecci entusiasmanti e tutti da scoprire.

Morgane – Detective geniale: le cose da sapere sul poliziesco in onda stasera su Rai 1

Morgane – Detective geniale: il cast

Accanto a quelle di Audrey Fleurot nei panni della protagonista, spiccano anche le performance attoriali di Marie Dernaraud nel ruolo della commissaria Céline Hazan, Medhi Nebbou in quello del poliziotto Adam Karadec, Bruno Sanches nella parte di Gilles Vandraud e Michèle Moretti in quella di Agnés Alvaro, madre di Morgan. Da non dimenticare anche Nicolas Baisin, a cui è toccata la parte di Romain, l’ex fidanzato scomparso dell’aspirante investigatrice, Cypriane Gardin e Noé Vandervoorde, rispettivamente la primogenita Théa e il fratello Elliott. Dopo aver preso parte a progetti cinematografici del calibro di Quasi amici, Spiral e Midnight in Paris di Woody Allen e a serie tv come Chiami il mio agente, Les Combattantes, Mensonges e Destini in fiamme, l’attrice francese Audrey Fleurot ha scelto di mettersi alla prova con una storia fuori dagli schemi e un personaggio coraggioso, impulsivo e anticonformista. «Morgane è esattamente ciò che stavo aspettando. Mi piace molto l’idea di rappresentare una tipologia di donna che trovo ben poco presente in tivù», ha dichiarato in un’intervista, «Non avevo mai avuto l’opportunità di recitare in un ruolo del genere, forse è il personaggio che sento più vicino a me. Mi sono divertita a interpretare figure femminili più borghesi ma io vengo da un ambiente popolare, proprio come Morgane».

Morgane – Detective geniale: la trama degli episodi in onda stasera

In base alle anticipazioni diffuse sul web, i due episodi di stasera saranno ricchi di sorprese e colpi di scena. Nel primo, Vento dell’ovest, Morgane è impegnata in un turno notturno alla centrale di pulizia quando, mentre spolvera, fa sbadatamente cadere un dossier relativo a un omicidio. Dando una rapidissima occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli inquirenti stanno battendo le piste sbagliate e, per questo, non dispongono degli elementi utili per arrivare alla soluzione del caso. Piacevolmente stupita dalle capacità della donna, la commissaria le offre di collaborare con loro. Per quanto l’idea sia allettante, Morgane sembra non accoglierla con grande felicità a causa del suo rapporto difficile con l’autorità. Un ostacolo che, tuttavia, decide di voler superare. Vincendo il pregiudizio nei confronti della polizia e mettendo a disposizione delle inchieste il suo prodigioso intuito a patto che venga riaperto il caso sulla scomparsa dell’ex fidanzato Romain. Il secondo, La missione di Basil, vede la 38enne e l’intera squadra impegnati a indagare sul delitto di un consulente patrimoniale. Dopo una serie di rastrellamenti e interrogatori, scoprono che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne ricche, sole e fragili. Nel frattempo, le operazioni di ricerca di Romain sembrano a un punto morto. Non emergono informazioni importanti né dettagli a cui appigliarsi per elaborare ipotesi. Fino a quando l’agente Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgan, non nota una traccia importante che potrebbe aiutare a movimentare le cose e a raggiungere una svolta.