Questa sera 21 settembre alle 21.25, su Rai1, andranno in onda altri due episodi di Morgane – Detective geniale, la serie tv franco-belga con protagonista Audrey Fleurot, Megalie in Quasi Amici, e ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean.

Morgane – Detective geniale, la serie tv in onda questa sera 21 settembre 2021 su Rai1

Morgane Alvaro, 38 anni, ha 3 figli, avuti da due compagni diversi, e, soprattutto un quoziente intellettivo pari a 160. Vive a Lille, nel nord della Francia, e lavora come donna delle pulizie nel commissariato di polizia. Una notte fa cadere per sbaglio un dossier su un omicidio, e capisce immediatamente che gli investigatori seguono la pista sbagliata per risolvere il caso. Grazie al suo infallibile intuito scopre una traccia importante, e le viene offerto di collaborare con loro. Morgane inizialmente desiste poiché non si trova a suo agio con l’autorità in generale. Ma, alla fine, deciderà di appendere la scopa al chiodo e di lavorare con il comandante Karadec e la sua squadra.

Morgane – Detective geniale, trama degli episodi di questa sera dalle 21.25 su Rai1

Morgane – Detective geniale, episodio 3 – Uno strano rapimento

La protagonista Morgane, insieme a Karadec e alla loro squadra deve indagare sul rapimento di due bambine, di 8 e 5 anni, e sull’omicidio del loro padre. Le bambine sono le nipoti del magnate alberghiero Arnaud Grangeon. Fin dall’inizio delle indagini, i sospetti si concentrano su Grageon e su Folrence, madre delle bimbe scomparse.

Morgane – Detective geniale, episodio 4 – Phyllobates terribilis

Fanny Marini, una veterinaria specializzata in animali esotici, viene trovata senza vita nel suo ufficio. Una morte perfettamente naturale per la polizia, ma non per Morgane che invece sospetta che si tratti di un omicidio premeditato. Infatti, subito dopo si scopre che la vittima è stata avvelenata. Fanny era una donna adorata da tutti i suoi amici pertanto i sospettati non sono numerosi. Ma tra un ex fidanzato appena uscito di prigione e un caso di traffico di animali esotici, si viene presto a sapere che la gentile veterinaria avesse una doppia vita.