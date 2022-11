Morgan, salta la nomina al Ministero della Cultura: «Ho pianto per la sconfitta»

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha di fatto smentito il sottosegretario Vittorio Sgarbi, nominando Beatrice Venezi consigliere speciale per la Musica. Un ruolo per cui proprio Sgarbi aveva proposto il cantante Morgan, durante un’intervista a Repubblica ma prima di parlarne con il titolare del dicastero. E così l’artista, rimasto deluso dalla mancata nomina, avrebbe scritto un sms alla stessa direttrice d’orchestra parlando di «umiliazione». Poi ha ritrattato e si è detto disponibile a collaborare, ma ormai il danno sembra fatto. E Sgarbi corre ai ripari, parlando «magari di un programma su Rai 1», per l’ex giudice di X Factor.

Morgan: «Ho pianto per la sconfitta»

Morgan ha quindi scritto un sms a Beatrice Venezi, la 32 enne direttore principale dell’Orchestra da Camera Milano Classica, dopo la nomina a consigliera per la musica. «Ciao Beatrice, voglio abbracciarti per congratularmi e piangere una sconfitta. La tristezza mi ha stretto il cuore da che ho appreso la notizia della tua nomina e ho provato umiliazione», scrive il cantautore secondo quanto rivelato da Repubblica. Poi il cambio di rotta: «Dopo non più di un’ora mi è tornata la lucida e umana coscienza che tu meriti quel che hai ricevuto e che sei una grande risorsa musicale, la certezza che tu hai slancio energia finezza e maestria, doti tue che la musica oggi merita di ricevere. Ho sentito sempre la tua stima nei miei confronti e voglio dirti che sono a disposizione, anzi non vedo l’ora di poter realizzare imprese al tuo fianco, con la tua direzione e collaborazione, io ci sono. Ti auguro buon lavoro. Morgan».

Sgarbi: «Qualcosa si troverà»

Sulla vicenda è poi intervenuto anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi, pronto a capire quale ruolo assegnare all’amico Morgan. «È naturale che Morgan ci sia rimasto male. Ma ha fatto bene a dire di voler collaborare con Venezi. Avrei potuto assumerlo io come consigliere del sottosegretario, ma non voglio pagare qualcuno per consigli di cui non ho bisogno. Lui è uno operativo, qualcosa si troverà. Penso a un programma su Rai 1 o su Rai 2», ha dichiarato.