Morgan al fianco di Giorgia Meloni: «Do consigli sul programma»

Al fianco di Giorgia Meloni in vista delle elezioni del 25 settembre scende in campo Marco Castoldi, in arte Morgan. Il noto cantautore italiano ha confessato durante un’intervista al Giornale di avere continui contatti con la leader di Fratelli d’Italia. I due si confronterebbero su argomenti politici e sul futuro della nazione, tanto che il cantante e musicista avrebbe ammesso di stare «consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale». Alla domanda se ci sarà anche lui tra i nomi presenti nelle liste di FdI, però, Morgan nega e conferma che non si candiderà.

Morgan si paragona a Pasolini

Il cantante commenta il suo ingresso in politica, che però non sarà ufficiale. Il suo nome non comparirà nelle liste: «La mia prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio. Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?». Il paragone sta nel fatto che Morgan si candiderà. Però spiega in linea di massima su cosa si confronta costantemente con Giorgia Meloni: «Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere. Sulla linea politica? Anche su quella, qualcosina eh, ma non ne voglio parlare».

Quando Morgan disse di appartenere al «pensiero dell’anarchia»

In concomitanza con le parole di Morgan, molti giornali a livello nazionale hanno ripreso una vecchia intervista che il cantante concesse all’Agi. Si è parlato proprio di politica, quando è stato accostato a Vittorio Sgarbi e a un’ipotetica lista: «Di fronte all’azione politica sono affascinato e valuterò se questa ipotesi è realizzabile subito o tra un po’ di tempo. Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico”. Poi precisa: “Non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell’anarchia».