Morgan: fidanzata, altezza, patrimonio e vero nome del cantante

Morgan è un famoso cantautore e musicista italiano di 49 anni e originario di Milano. È noto per aver fondato il gruppo di successo Bluevertigo, ma anche per aver partecipato a diversi talent show in qualità di giudice. Ha anche partecipato a Ballando con le stelle, programma nel quale balla in coppia con Alessandra Tripoli. Nel 2020, invece, si è reso protagonista di una lite in diretta con il collega Bugo a Sanremo, durante l’esibizione. Ma scopriamo alcuni dettagli sulla vita privata del cantante.

Morgan: età e vero nome del cantante

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è nato a Milano il 23 dicembre 1972. È cresciuto in un piccolo centro di Monza Brianza, dimostrando fin da bambino un amore appassionato per la musica. Ha imbracciato la sua prima chitarra a soli sei anni, imparando a suonare presto anche il pianoforte. Dopo aver studiato al conservatorio, percorso lasciato a metà, si è dedicato a produrre la sua musica. Allora ha anche scelto il suo pseudonimo, ispirato da Henry Morgan. È un appassionato di musica rock, di new romantic, e prende ispirazione soprattutto da grandi personaggi come Depeche Mode, David Bowie e Jim Morrison. Il suicidio del padre nel 1988 ha per l’artista un momento molto doloroso, che ha segnato l’inizio della sua carriera da artista professionista.

Chi è la fidanzata del cantante?

Sappiamo che il cantante ha avuto una storia di sei anni – dal 2000 al 2006 – con Asia Argento che gli ha dato una figlia, Anna Lou. Successivamente si è invaghito di una concorrente di XFctor, Jessica Mazzoli, che ha poi partecipato anche al Grande Fratello Vip. Dalla relazione con Jessica è nata una figlia. Entrambe le sue ex lamentano il disinteressamento nei confronti delle figlie e il mancato versamento degli alimenti.

Il patrimonio e i debiti di Morgan

Nel periodo in cui ha fatto il giudice per X-Factor, pare che Morgan ricevesse un cachet incredibile, pari a 5.000 € a puntata. Non sappiamo invece quanto abbia guadagnato come coach ad Amici di Maria De Filippi né per ogni ospitata fatta ad esempio nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. Siamo sicuri però che i suoi guadagni arrivino a parecchie dozzine di migliaia di euro al mese.

Morgan, tuttavia, ha anche molti debiti. Al cantante infatti è stata pignorata la casa nel 2017, a seguito di una sentenza emessa dal tribunale, scaturita dal mancato mantenimento versato alle due figlie minorenni. La tenuta di Morgan vale circa 760.000 € e a un certo punto sarebbe stata messa all’asta per soli 250.000 €. Il cantante avrebbe dovuto riacquistarla a una cifra minima di 200.000 €. Sembra che la diatriba sulla abitazione non si sia ancora risolta.