Morgan torna a X Factor: sarà ospite del secondo live

Dall’essere giudice alle aspre critiche fino alla novità dei prossimi giorni. Morgan è pronto a tornare a X Factor e lo farà, stavolta, da ospite. Ad annunciarlo è stato il profilo ufficiale di Instagram della trasmissione, che poche ore fa ha postato la grafica con protagonista l’artista. «Ospite del secondo live», come si legge in foto, sarà quindi Morgan e nel post si legge che «XF2022 celebre la MTV generation». Una scelta che ha immediatamente animato i social, con reazioni importanti anche da parte dei giudici. Fedez è stato il primo a rilanciare la notizia nelle story, inserendo anche una emoji emblematica: una faccina con la testa che esplode.

Morgan ha criticato il programma fino a pochi mesi fa

Durante un’intervista di pochi mesi fa, Morgan aveva criticato ancora una volta il talent show. «Tornare a X Factor? Onestamente credo non sia successo niente di interessante in questi ultimi X Factor, proprio perché partono da una prospettiva di proposta musicale blanda e non interessante», aveva dichiarato. «Cioè, lì in mezzo non c’è nessuno che abbia avuto le palle di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando. Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Maneskin. E infatti, non a caso, appartengono all’unico giudice che dopo di me ha svolto un discreto lavoro. Sto parlando di Manuel Agnelli che, a parte i capelli, mi ha un po’ sostituito».

Le reazioni social

E le reazioni al ritorno di Morgan sul palco di X Factor sono state tante. I fan lo acclamano e il post ha rapidamente ricevuto migliaia di like e decine di commenti. Tra questi, a scrivere c’è stata anche la pagina ufficiale di FantaSanremo, che ha commentato: «Non ce la faccio, troppi ricordi!». Il riferimento è all’ormai celebre scontro sul palco del Festival della canzone italiana con Bugo, che risale al 7 febbraio 2020. Molti, invece, sono rimasti di stucco per l’annuncio del ritorno dopo le critiche degli anni scorsi. Recentemente Morgan era salito agli onori della cronaca per le parole su Giorgia Meloni e, prima ancora, gli attacchi all’Eurovision.