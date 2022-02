Morgan attacca Sanremo: «Sarò direttore artistico del festival e tornerà la musica»

Con un post su Instagram, Morgan è tornato ad associare il proprio nome a Sanremo. Un rapporto sempre difficile, quello tra l’artista e il Festival. Lui, Marco Castoldi, in arte Morgan, fondatore dei Bluevertigo e uno dei cantautori più estrosi ed eclettici del panorama italiano, non partecipa alla manifestazione dal clamoroso caso scoppiato in diretta nel 2020. Lo scontro con Bugo e il cambio di parole nel testo della loro Sincero, valse una squalifica che l’artista continua a non digerire. Anche oggi ha voluto dire la sua, durante la prima serata. L’attacco è direttamente ad Amadeus, con cui si è scontrato già durante la passata edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Il post su Instagram di Morgan

Morgan attacca frontalmente non solo Sanremo, ma soprattutto la musica e le scelte della direzione artistica di Amadeus. «Prima di morire», scrive, «curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà, non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria». Chiaro il riferimento a cantanti che considera di poca qualità, supportato dai qualche migliaio di fan che hanno reagito al post con like e commenti. Recentemente Morgan si era reso protagonista di altri attacchi contro programmi come Caro Battiato e Ballando con le stelle.

Morgan: dal caso Bugo allo scontro con Amadeus

Nelle ultime due edizioni di Sanremo, in un modo o nell’altro, Morgan è riuscito ad essere protagonista. Lo scontro con Bugo, avvenuto in diretta nell’edizione 2020, rappresenta ancora oggi uno dei momento più iconici dei festival recenti. L’artista ha attaccato il partner cambiando le parole della canzone presentata insieme, dal titolo Sincero. «Le brutte intenzioni, la maleducazione…», citava l’inizio della nuova versione, ancora oggi utilizzata sui social con ironia. L’anno scorso, invece, Morgan è stato escluso dai big. Non la prese bene e in un’intervista attaccò pesantemente Amadeus e gli organizzatori. Questi ultimi hanno così deciso di estrometterlo anche dalla giuria di Sanremo Giovani, ampliando lo scontro. Oggi, su Instagram, il nuovo capitolo.