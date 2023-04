Moonbin trovato morto a 25 anni: addio alla star del K-Pop

È morto all’età di 25 anni Moonbin, una delle star del panorama musicale del K-Pop nonchè uno dei leader della band Astro. Ad annunciarlo la sua etichetta discografica, la Fantagio.

Moonbin morto a 25 anni

I media locali hanno spiegato che il giovane è stato stato trovato morto nel suo appartamento della capitale sudcoreana Seoul, nel lussuoso quartiere Gangnam. Non sono stati rivelati ulteriori particolari sul suo decesso, ma il comunicato di Fantagio chiede a tutti di «astenersi da segnalazioni speculative e malevole» in modo che la famiglia possa rendergli omaggio in pace.

Purtroppo però, morti come quelle di Moonbin nel mondo musicale coreano sono molto frequenti. Molte giovani star si sono o tolte la vita o sono state trovate morte nelle proprie abitazioni.

Tra le star del K-Pop che sono morte ricordiamo: nel febbraio 2015 il cantante Ahn So-jin che si gettò dal decimo piano di un edificio, mentre due anni dopo, nel dicembre 2017, il cantante principale della band Shinee, Kim Jong-hyun, fu trovato senza vita sul pavimento di una stanza in affitto a Gangnam.

La Corea del Sud ha un record molto spiacevole. È il Paese con il più alto tasso di suicidi giovanili di tutti i paesi con le economie più avanzate e nonostante gli episodi di suicidio stiano calando restano la prima causa di morte per chi ha meno di 40 anni.

Chi era

Il 25enne aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a 6 anni come modello di abiti per bambini. Due anni dopo era apparso in un video dei TVXQ, uno dei gruppi di K-Pop più noti nei primi anni del Duemila.

Da adolescente, aveva recitato in alcune webserie ed era uno dei membri della boy band Astro fondata all’età di 18 anni nonché ballerino e modello. Oltre agli Astro, faceva parte anche di un altro gruppo musicale, i Moonbin & Sanha.