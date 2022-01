Moon Knight, chi è il protagonista della nuova serie Marvel per Disney+

Dopo l’uscita del trailer ufficiale, manca sempre meno al debutto di Moon Knight, la nuova serie televisiva dei Marvel Studios. Sviluppata da Jeremy Slater per Disney+ e basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, è incentrata sul mercenario antieroe Marc Spector (interpretato da Oscar Isaac) e ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise: vediamo chi è e quali sono le caratteristiche di questo personaggio.

Moon Knight chi è

Il carattere di Moon Knight è stato creato nel 1975 da Doug Moench e Don Perlin. In origine Marc Spector, è il figlio di un rabbino ebreo-americano che, dopo aver fatto il pugile e il marine, decide di un mercenario. Assunto per proteggere uno scavo archeologico in Egitto, il suo datore di lavoro Raoul Bushman lo tradisce e lo lascia morente mentre progetta di derubare i tesori ritrovati. Tratto in salvo da un gruppo di abitanti del luogo, viene portato al cospetto della statua del dio della Luna Khonshu che, in una visione, gli dà l’opportunità di rinascere sotto la forma di un suo emissario: l’uomo decide così di accettare la sfida e di diventare Moon Knight.

Tornato negli Stati Uniti e sconfitti i suoi detrattori, diventa un uomo ricco ma con un disturbo dissociativo dell’identità. Egli nasconderà infatti quella vera dietro alcune fasulle, come per esempio quella del tassista Jake Lockley e del milionario Steven Grant.

Moon Knight: chi è e quali sono i suoi poteri

I principali poteri di Moon Knight sono legati al passato di Marc Spector e alle abilità apprese grazie ai suoi incarichi di mercenario, pugile e marine. L’uomo sa infatti lottare corpo a corpo, conosce le arti marziali, è un ottimo stratega ed è un atleta olimpico.

Grazie al contatto avuto con Khonshu in punto di morte, ha poi nella Luna un ottimo alleato: grazie al satellite, le sue ferite si rimarginano più velocemente e resiste a determinati veleni, droghe e tossine. Grazie alle sue personalità multiple, Moon Knigh è inoltre immune alla telepatia e agli attacchi psichici.