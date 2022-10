Moody’s, rating Italia verso il taglio senza riforme e PNRR

Arriva l’avvertimento di Moody’s per l’Italia. L’agenzia di rating ha avvertito del probabile declassamento al grado di «Junk» che chiude l’acquisto dei titoli italiani da parte di molti investitori istituzionali. Questa realtà può verificarsi però, nel caso in cui l’Italia non applicasse riforme positive per l’economia e non attuasse il PNRR.

L’avvertimento diretto di Moody’s

L’agenzia di rating Moody’s questa volta non ha usato mezzi termini e ha scelto la via dell’avvertimento diretto. In un comunicato, l’agenzia ha dichiarato: «Probabilmente declasseremo il rating dell’Italia se dovessimo anticipare un indebolimento delle prospettive di crescita per la mancata attuazione delle riforme». Queste ultime dovrebbero essere quelle collegate al PNRR, il Piano Nazionale mostrato alla Commissione Europea per la ripresa del paese.

Venerdì scorso 30 settembre, l’agenzia di rating aveva “dimenticato” di aggiornare lo stato dell’Italia, ma evidentemente questa “tregua” è durata poco e preannuncia una stagione del rating complicata. A stretto giro, tutte le agenzie del settore rilasceranno i loro aggiornamenti al riguardo. La prima data da segnare è quella del 21 ottobre, quando la S&P Global Ratings emetterà il suo giudizio.

Le ragioni dietro l’avvertimento dell’agenzia di rating

Moody’s ha anche spiegato il perché di tale avvertimento. Secondo l’agenzia, sarebbero negativi per il rating «segnali di una probabile crescita del debito in modo significativo, sia a causa di prospettive di crescita sostanzialmente più deboli, sia a causa di un aumento dei costi da interessi o di un deciso allentamento fiscale». Ovviamente anche politiche economiche o fiscali che possano indebolire il sentiment per il mercato possono avere ripercussioni negative sul rating dell’Italia.

Tuttavia, a difesa dell’Italia è intervenuto Mario Draghi, che ha replicato da Palazzo Chigi: «Il Governo ha adottato tutte le misure necessarie a favorire una efficace attuazione del Piano». Secondo Draghi però, ora «spetta ovviamente al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione, e sono certo che sarà svolto con la stessa forza ed efficacia».