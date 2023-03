Moody’s pronta declassare la First Republic Bank

L’effetto domino dovrebbe essere stato scongiurato. Ma dopo il crac della Silicon Valley Bank, negli Stati Uniti rimane grande preoccupazione. Moody’s ha perciò messo sotto osservazione First Republic Bank e altri cinque istituti di credito statunitensi in attesa di un declassamento: Western Alliance Bancorp, Intrust Financial, UMB Financial, Zions e Comerica. Dopo il fallimento di Signature Bank, ecco un altro segnale di preoccupazione per lo stato di salute degli istituti finanziari regionali Usa.

Dopo il fallimento di SVB è stata chiusa la Signature Bank

A seguito del fallimento della Silicon Valley Bank, che fondata nel 1983 storicamente finanziava le start-up californiane è finita in default a seguito della corsa agli sportelli, è stata chiusa un altro istituto bancario: Signature Bank, banca di New York specializzata in servizi al settore legale e immobiliare e affondata da scommesse sulle criptovalute. In tutto Silicon Valley Bank e Signature Bank hanno quasi 300 miliardi di dollari in depositi: il presidente americano Joe Biden ha assicurato ai suoi concittadini che i loro risparmi sono al sicuro.

Mercati europei in affanno: Piazza Affari maglia nera

Nonostante le rassicurazioni, First Republic Bank e Western Alliance a Wall Street sono tracollate segnando perdite superiori al 67 per cento. Il fallimento della Silicon Valley Bank ha colpito poi i mercati europei, dove le Borse hanno bruciano 291 miliardi di euro. Piazza Affari maglia nera, con una perdita del 4 per cento. Lunedì nero a Milano, più che a Francoforte (-3 per cento), Parigi (-2,9 per cento) e Londra (-2,5 per cento). Sotto l’ondata di vendite sono stati travolti un po’ tutti gli istituti bancari, a partire da quelli che hanno avuto problemi di liquidità come Credit Suisse (-9,5 per cento) e Commerzbank (-9,7 per cento), sebbene le regole in Europa siano ben più stringenti di quelle americane. Sempre a proposito di Europa, sebbene non Ue, proprio ieri SVB Uk, filiale locale del gruppo di Santa Clara di cui la Bank of England aveva dichiarato l’insolvenza, è stata venduta per una sterlina al colosso HSBC.