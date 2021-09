Gp di Monza: è doppietta McLaren con Ricciardo davanti a Norris. Clamoroso incidente tra Hamilton e Verstappen, il video

A trionfare alla fine sono state le due McLaren, con Ricciardo che ha chiuso davanti al compagno Norris. Terzo posto per il finlandese Bottas. La svolta al Gran Premio di Monza, tuttavia, è arrivata quando i giri già effettuati erano 27, praticamente metà gara. Lewis Hamilton aveva appena consumato la sua sosta ai box e in fase d’uscita ha provato ad anticipare Max Verstappen. Quest’ultimo ha resistito al tentativo di sorpasso e ha finto per toccare il britannico che intanto spingeva sul lato interno della carreggiata. L’impatto è stato inevitabile, con la vettura dell’olandese che è schizzata in aria, precipitando sull’altra e sfiorando la testa di Hamilton. Sul tracciato è entrata quindi la safety car mentre i due piloti, attualmente in testa al mondiale, sono stati costretti ad abbandonare la gara.

Furioso il britannico nei confronti dell’olandese, la cui vettura soltanto per una fortuita coincidenza non ha schiacciato quella del rivale. In testa, smaltite le scorie dell’impatto, si sono portate così le due McLaren, guidate rispettivamente da Ricciardo e Norris, che hanno conquistato un’insperata doppietta. Terzo all’arrivo Perez a bordo della Red Bull, ma sul podio è salito Bottas, partito in 19esima posizione e autore di una clamorosa rimonta. Il messicano infatti ha dovuto scontare una penalizzazione di 5 secondi per aver tagliato una chicane e non aver restituito la posizione. Hanno terminato rispettivamente al quinto e sesto posto le Ferrari guidate da Leclerc e Sainz. In testa al Mondiale c’è sempre Verstappen con cinque punti di vantaggio su Hamilton, quando alla fine della stagione mancano sette gare.