Montesilvano, all’ex acquapark trovato cadavere in stato di decomposizione

A Montesilvano emerge un mistero. Infatti, nell’ex acquapark della città, chiamato Acquadisco Splash, è stato trovato un cadavere in stato di decomposizione. Ora le autorità indagano per capire come sia finito lì e a chi appartiene il corpo.

Il ritrovamento del corpo nell’acquapark di Montesilvano

Stando a quanto riportato dalle prime informazioni, il corpo ritrovato nell’acquapark di Montesilvano è in uno stato avanzato di decomposizione. Per questo le autorità per ora non riescono a identificare a chi possa appartenere. Inoltre, non si riesce a comprendere se appartenga a un uomo o a una donna e ovviamente non si possono stabilire le cause del decesso. A scoprire il cadavere sono stati i militari dell’Arma della Compagnia di Montesilvano, mentre erano impegnati in un sopralluogo per monitorare le condizioni della struttura. I militari non sono riusciti a trovare neanche i documenti della vittima.

Per accedere alla struttura, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare i cancelli. Inoltre, è intervenuto sul luogo anche il medico legale che non è riuscito a fare molto con gli elementi a disposizione.

Lo stato di abbandono del parco acquatico

La situazione dell’Acquadisco Splash di Montesilvano è oggetto di preoccupazione da anni ormai per il comune in provincia di Pescara. Infatti, negli anni ’90 il parco ha raggiunto il suo apice ed era una meta gettonata tra residenti e turisti. Con il passare del tempo, il parco è caduto in disgrazia e ormai è in totale stato di abbandono, una discarica a cielo aperto.

Inoltre, lo scorso maggio, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, aveva firmato un’ordinanza che imponeva ai proprietari dell’acquapark di rimuovere i rifiuti della zona e di mettere in sicurezza tutti i varchi di accesso al parco. Ora però è sorto questo mistero e le autorità continueranno a indagare per risolverlo.