La XMas di Montesano da passo falso potrebbe persino diventare benemerenza

«Sarebbe inoltre tempo che la destra si interessasse e preoccupasse non solo della cultura “alta” e di élite, ma anche di quella “bassa” e “media”, destinata ad ambiti popolari: territorio dal dopoguerra ad oggi di esclusivo appannaggio della sinistra che in tal modo, ergendosi a sua paladina, ha condizionato e manipolato a senso unico generazioni di italiani». Così scriveva Gianfranco De Turris, sulla Verità del 27 ottobre ultimo scorso, in una lettera aperta all’amico e collega Rai Gennaro Sangiuliano, neo ministro della Cultura. Esaltato da tanta investitura, qualche giorno dopo, l’ex direttore del Tg2 annunciava al Giornale che intendeva far produrre alla Rai fiction su Fallaci e Pirandello, rimediando la nota e sesquipedale figuraccia. Ora, lo stesso profumo sangiulianesco di cacca pestata promana dal caso Montesano.

This is me, già ma quale me?

Ricapitoliamo la vicenda, per chi nelle ultime 48 ore fosse stato su Saturno: durante le prove di Ballando con le stelle, di cui fino a sabato scorso era uno dei più quotati concorrenti, Enrico Montesano, anziano comico romano che in 50 anni di carriera ha saltabeccato fra partiti rossi e neri come una pallina sulla roulette, ha sfoggiato una maglietta con sul petto lo stemma della X MAS (il reparto d’assalto arcifascista ecc. ecc.) e sulla schiena il motto-acrostico dannunziano Memento Audere Semper. La solita Selvaggia Lucarelli (che dio ce la conservi), storica giudice di Ballando ma per l’occasione anche un po’ di Norimberga, ha notato il dettaglio e domenica in tarda mattinata lo ha twittato, causando a stretto giro di posta la defenestrazione di Montesano dallo show e una contrita lettera di scuse da viale Mazzini.

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

Qualcuno deve aver scambiato la sigla XMAS per auguri di Natale

Strano che nessuno, né fra i giudici né nel nutrito staff di Ballando, si sia accorto prima di quella maglietta che, a differenza dei leggendari sommergibili, era tutt’altro che tacita e invisibile, e non abbia avuto qualche dubbio sull’opportunità di diffonderla sul piccolo schermo. Ma più strano della disattenzione e più imbarazzante della tshirt sarebbe che nessuno sapesse cosa significava quello stemma e, come qualcuno ha ipotizzato, avesse scambiato la sigla per l’XMas anglosassone, cioè il Natale (che del resto si avvicina). Quanto al Memento ecc. poteva benissimo essere il motto pubblicitario per in sequel del celebre thriller di Christopher Nolan, il cui protagonista, se ricordo bene, non riesce a immagazzinare un ricordo per più di 15 minuti, esattamente come la maggioranza degli italiani. Oppure – altra ipotesi – c’era sotto ben altro disegno, un progetto di più vasta portata. Quello di veicolare subliminalmente contenuti di destra in un tipico contesto di cultura “bassa” o “media”: la missione che De Turris ha conferito a Gennaro Sangiuliano. Quale espediente più scaltro che far indossare emblemi fascisti a Montesano, che dopo anni di ostracismo televisivo stava superando brillantemente la messa in prova presso il varietà più popolare della tivù generalista? Disgraziatamente lo spoil-system filogovernativo non ha ancora sintonizzato tutta la dirigenza Rai sulla linea De Turris-Sangiuliano, e così la felpa è costata a Montesano l’immediato allontanamento dal programma, allungando l’elenco delle gaffe televisive fatali, dallo sketch su Gronchi di Tognazzi e Vianello alla recentissima mano morta di Memo Remigi passando per il bestemmione di Leopoldo Mastelloni.

Nella Rai melonian-patriottica quella tshirt potrebbe diventare un plus

Tanto per essere chiari: si scherza. Sicuramente il ministro della Cultura non sa della maglia della Decima più di quanto ne sapeva de L’Oriana, la fiction Rai trasmessa nel 2015. L’ipotesi più credibile è che Montesano si sia incautamente infilato per le prove di Ballando la prima cosa che ha trovato nel suo cassetto, e per disgrazia era un omaggio speditogli da un fasciocretino ammiratore delle sue battaglie no-vax. Un passo falso, purtroppo non in senso coreografico, che ha troncato una partecipazione fino all’altroieri apprezzata perfino dall’incontentabile Selvaggia Lucarelli. Con la sua nuova maschera un po’ paracula da Calvero 2.0 (il clown del chapliniano Luci della ribalta, riferimento obbligato per noi di una certa età), Montesano era pronto a riconquistare il cuore del pubblico di Raiuno. Forse sognava di riprendere in mano, un giorno, il timone del sabato sera strappatogli nel 1997 a metà della conduzione di Fantastico Enrico, causa crollo degli ascolti. E guarda un po’, la sua co-conduttrice era Milly Carlucci, oggi Grande Sacerdotessa di Ballando. Ma non è detto che il sogno di Enrico non si realizzi. Nella Rai melonian-patriottica prossima ventura, quella tshirt della XMAS da scivolone potrebbe diventare benemerenza.