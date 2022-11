Montesano, la Rai avvia un’istruttoria interna per capire cos’è successo

Sull’ormai noto caso Montesano la Rai ha deciso di avviare un’istruttoria interna. In particolare a viale Mazzini si intende ricostruire la catena di passaggi che ha portato alla messa in onda del filmato. Lo spezzone deve essere stato registrato e montato prima della diretta del sabato sera.

Caso Montesano: la Rai avvia un’istruttoria interna

Il caso Montesano continua a sollevare polemiche. Si tratta di un episodio che ha visto protagonista, appunto, Montesano, durante la diretta su Rai1 di Ballando con le Stelle. «Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di ‘Ballando’ con la maglietta della Decima Mas. Questa, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo», aveva denunciato per prima sui social Selvaggia Lucarelli, firma del quotidiano Domani e giurata della trasmissione. A quel punto la Rai aveva deciso di escluderlo dallo show, mentre l’attore aveva fatto ricorso alle vie legali.

Adesso la Rai ha aperto un’istruttoria interna per accertare i diversi passaggi della vicenda. L’Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi hascritto al Cda Rai, alla Commissione di Vigilanza e alla Agcom chiedendo «di indagare per omesso controllo».

Le scuse di Montesano

L’ex concorrente intanto ha diffuso un comunicato sui social. «Ho chiesto formalmente al Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa. Voglio, altresì, dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo. L’episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato a una leggerezza compiuta in assoluta buona fede. Sono certo che il Presidente dell’Anpi, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima».

Montesano si era già scusato su Facebook. «Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato. Sono un collezionista di maglie, ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della Costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa».