Selvaggia Lucarelli scrive di Montesano: «Ha avuto il Covid». Il botta e risposta su Facebook

Enrico Montesano unchained. In una diretta Facebook l’attore romano, possibile candidato alle prossime Comunali capitoline con la lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi in appoggio al frontman del centrodestra Enrico Michetti, ha attaccato a destra e a manca partendo dalla notizia del suicidio di Giuseppe De Donno.

Non l’ha nominato, ma bersaglio dell’invettiva del comico, è stato pure Frank Matano. «C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi e farsi 52 anni di carriera come me, più di 60 film e 10 commedie musicali». Poi è passato all’assalto della Rai e naturalmente ha parlato delle manifestazioni contro i vaccini, definendo «cacchinati» i vaccinati. «Onore a loro che contravvengono alle emerite e ciclopiche cazzate del Cts e dell’Iss», ha detto parlando dei medici in piazza. Non poteva mancare un vaffa al green pass, ovviamente, paragonato a un «lasciapassare nazista».

L’articolo di Selvaggia Lucarelli sul suicidio di Di Donno

Ma Montesano non poteva non citare anche Selvaggia Lucarelli che sul Fatto Quotidiano ha commentato la scomparsa di Di Donno. «La sua morte racconta molto di questo tempo storto, malato, incattivito», aveva scritto Lucarelli. «Perché il medico dei miracoli, l’uomo che con la plasmaterapia avrebbe guarito i malati, sconfitto il Covid, esportato la sua cura in tutto il mondo in una sorta di evangelizzazione terapeutica, aveva dovuto fare i conti con la dura realtà: la plasmaterapia non funzionava». E, ancora: «A questo punto, riavvolgere il nastro del caso De Donno sarebbe fin troppo facile, se non fosse vero che i suicidi sono materia imperscrutabile.Impossibile però non ricordare con quanta superficialità, nel periodo più duro della pandemia, si siano attribuiti a Giuseppe De Donno talenti e capacità sovrumane. La politica lo vendeva come l’uomo che aveva scoperto la cura economica e miracolosa, la stampa lo intervistava come il nuovo salvatore, le pagine Fb in suo sostegno fiorivano numerose. Questo vortice di colpevole superficialità ha travolto una personalità complessa, in cui evidenti manie di grandezza facevano i conti – ora lo sappiamo – con fragilità ben nascoste. Fragilità esplose, probabilmente, quando tutto il circo mediatico e politico che l’aveva illuso e corteggiato, ha capito che la grande speranza del plasma miracoloso era tramontata. A un certo punto De Donno non serviva più».

Il botta e risposta tra Montesano e Lucarelli sui social

«S’è beccata con De Donno. Io spero che tu abbia un ripensamento», si era limitato a sottolineare Montesano nella sua invettiva. La querelle però è continuata sui social.

Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 29, 2021

Selvaggia Lucarelli, infatti, su Twitter ha attaccato: «Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male». Ore dopo la risposta su Facebook dello stesso Montesano: «In un tweet la sig,ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona». «Non solo è vero», ha risposto Lucarelli, «ma come sai te l’ho detto anche in privato tempo fa che avevo saputo della tua malattia. E ti sei ben guardato dallo smentire. Parliamone pure in altre sedi. Volentieri».