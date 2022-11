Montesano chiede di tornare a Ballando: «Io condannato senza processo»

Dopo essere stato espulso da Ballando con le Stelle per aver indossato la t-shirt della X Mas e aver chiesto ai suoi legali di tutelarlo, Enrico Montesano ha chiesto formalmente alla Rai di essere reintegrato nel programma di Milly Carlucci per avere la possibilità di spiegare ai telespettatori e all’opinione pubblica la sua posizione.

Montesano chiede di tornare a Ballando con le stelle

«Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato», ha evidenziato l’attore e comico. Convinto che «i valori democratici e civili» siano stati «reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione», ha dunque chiesto di poter tornare su Rai Uno per chiarire le sue ragioni. Altrimenti, ha aggiunto, riuscirebbe difficile non credere ad un accanimento ad personam.

Ha quindi ribadito la volontà di tornare a fare il suo lavoro per il pubblico, che ha ringraziato per non averlo lasciato solo, e sottolineato di non aver commesso alcun reato: «La vicenda è stata strumentalizzata e ne è stata una lettura artatamente negativa per interesse, ignoranza o leggerezza. Indossare una maglietta non vuol dire inneggiare a nulla e nessuno, come quando si indossano magliette con altri simboli, scritte e immagini».

«Sulla mia maglia simboli legali e legati ad avvenimenti gloriosi»

Il riferimento è al motivo per cui è stato escluso dal talent, vale a dire l’aver esibito, durante le prove settimanali poi andate in onda in diretta, una maglietta con il simbolo del corpo militare attivo tra il 1943 e il 1945 in coordinazione con i reparti tedeschi e contro la resistenza italiana.

Una scelta che ha così giustificato: «Sull’indumento c’erano i simboli della Marina Militare Italiana, assolutamente legale e legata a momenti non solo bui e dolorosi ma anche gloriosi e meritevoli di essere celebrati tanto che, in occasione di avvenimenti ufficiali, hanno sfilato e sfilano alla presenza delle più alte cariche dello Stato». A dimostrarlo, ha sottolineato in conclusione, il fatto che la stessa Rai sta realizzando un film sulle gesta del comandante della X Mas Salvatore Todaro.