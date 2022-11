Montesano fuori da Ballando con le Stelle: l’attore fa causa alla Rai

Il Montesano-gate si è concluso con la squalifica dell’attore da Ballando con le Stelle e l’annuncio, da parte di quest’ultimo, di fare causa alla Rai. L’azienda ha infatti chiesto scusa ai telespettatori per quanto andato in onda (ndr. l’uomo che faceva le prove con una maglietta della X Mas, formazione militare che operò con i nazisti e contro la resistenza italiana), ma il concorrente non ci sta e ha chiesto al suo avvocato di «esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità».

Montesano espulso da Ballando con le Stelle

I vertici della tv di Stato hanno così motivato la scelta di escludere Montesano dalla competizione condotta da Milly Carlucci: «Quanto accaduto è inaccettabile e resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia». Dopo essersi scusati con i telespettatori e, in particolare, con coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo, hanno annunciato la decisione di interrompere la partecipazione dell’ex politico alla trasmissione del sabato sera.

L’attore si difende e fa causa alla Rai

Un comunicato a cui il diretto interessato ha risposto dichiarando la sua assoluta buona fede e ricordando di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con il suo credo «che non può essere certo accostato a quello fascista». Ha quindi ribadito che la maglia da lui indossata fa parte di una sua collezione che da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani, senza che alcuno abbia mai pensato si trattasse di uno strumento di propaganda antidemocratica, e che reca una frase di Gabriele D’Annunzio liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole.

In più, ha continuato, l’indumento è stato visionato dai rappresentati della Rai sia durante le prove che durante la registrazione del filmato senza alcuna obiezione. Anzi, il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato da altri esponenti dell’azienda che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini. Di qui il suo annuncio: «Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità».