Monterossi, la nuova serie tv su Amazon Prime Video: trama e cast

Adattamento dei romanzi di Alessandro Robecchi e con la regia di Roan Johnson, Monterossi è una nuova serie disponibile su Amazon Prime Video a partire da lunedì 17 gennaio 2022. Composta da sei episodi e accolta favorevolmente dalla critica italiana, vediamo quali sono la sua trama e il suo cast.

Monterossi: la trama della serie tv

Come suggerito dal titolo, le puntate sono incentrate sulla vita di Carlo Monterossi (interpretato da Fabrizio Bentivoglio), protagonista dei romanzi di Robecchi pubblicati in Italia dalla casa editrice Sellerio. In particolare, la serie è tratta dai libri Questa non è una canzone d’amore (i primi tre episodi) e Di rabbia e di vento (gli altri tre).

Monterossi è un autore televisivo che, dopo aver ideato un programma di successo divenuto per lui spazzatura di cui vergognarsi, manifesta la volontà di voltare pagina. A dare una svolta alla sua vita è un episodio avvenuto nella sua casa a Milano: una sera, mentre beve un bicchiere di whisky e ascolta un vinile di Bob Dylan, viene aggredito sulla porta da un uomo incappucciato armato di pistola.

Dopo essersi tratto in salvo per caso, l’uomo avverte che il destino lo sta portando ad occuparsi dell’accaduto e decide di iniziare a indagare sulla vicenda. Aiutato da Oscar e Nadia, dopo un amore finito e una professione in cui fatica a riconoscersi, si mette così sulle tracce del malvivente.

Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, nella sua ricerca della verità Carlo si confronta con diversi personaggi tra cui una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, una donna che sembra aver vissuto più volte e un passato che incombe e lascia dietro di sé indizi indecifrabili.

Monterossi: il cast della serie tv

Oltre a Fabrizio Bentivoglio, che veste i panni del protagonista, nel cast della serie figurano: