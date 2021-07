Montenegro cosa fare: le città e le spiagge più belle del Montenegro

Il Montenegro è uno dei Paesi più piccoli d’Europa, incastonato fra Croazia e Albania, pieno di borghi medievali e spiagge di rara bellezza. Lungo il territorio ci sono montagne imponenti, laghi glaciali, città antiche e un mare cristallino. La natura sfoggia in Montenegro tutta la sua bellezza, incrociandosi con la storia e le tradizioni del luogo.

Le città da visitare in Montenegro

La capitale del Montenegro è Podgorica, ex Titograd, posizionata vicino al confine con l’Albania. Sorge su una pianura dell’entroterra ed è stata luogo di incontro di diversi popoli, fra cui Romani e Turchi. Di particolare interesse sono la Torre dell’orologio, il Ponte del Millennio, che attraversa il fiume Morača e il vecchio ponte di pietra sul torrente Ribnica. Da visitare la Cattedrale della Risurrezione di Cristo e il Parco Nazionale di Scutari, a sud della città.

L’antica capitale del Regno di Montenegro è Cetinje, fondata nel XV secolo e oggi residenza ufficiale del presidente del Paese. Il centro storico della città è caratterizzato da un’architettura civile e religiosa molto ricca. Di interesse storico sono il Palazzo di re Nicola, il Palazzo Biljarda, il Palazzo Azzurro, il Monastero di Cettigne e la Chiesa Valacca. Potete visitare inoltre il Museo Nazionale di Cetinje, in cui viene conservata la Vergine Filermosa.

Viaggiando tra le Bocche di Cattaro, insenature simili ai fiordi norvegesi, si incontra la splendida Herceg Novi, località balneare molto ambita, il cui centro storico mostra costruzioni lasciate dalla dominazione turca, come la fortezza Kanli Kula, e Sahat Kula, la Torre dell’orologio. Ci sono anche tracce del passaggio veneziano, come il bastione di Forte Mare e luoghi di culto come la Chiesa ortodossa di S. Michele Arcangelo. Il lungomare di Herceg Novi è molto esteso ed è qui che vengono organizzati quasi tutti gli eventi della città.

Un’altra meta imperdibile del Montenegro è Kotor, sottomessa alla Repubblica Serenissima per più di 3 secoli e per questo caratterizzata da un’architettura che fonde lo stile veneziano con quello slavo. La città possiede più di 30 chiese (fra le più belle Sant’Anna, San Luca, Santa Maria e San Paolo), oltre che la cattedrale di San Trifone. Il centro storico di Kotor, Patrimonio dell’Umanità, sfoggia anche una la Torre dell’orologio, il Cimitero ebraico e il Museo del Mare.

Le spiagge più belle del Montenegro

Per gli amanti delle località balneari una spiaggia imperdibile del Montenegro è Dobrec, caletta di ciottoli chiari che affacciano su incantevoli acque trasparenti. Fra Herceg Novi e Kotor c’è poi la spiaggia di Morinj, una lingua di ghiaia dorata, piena di sorgenti marine e un borgo di grande interesse storico-culturale.

Passiamo a Zanjice, sulla Baia di Kotor, dove il verde fa da padrone fra boschi e ulivi millenari. Qui potete esplorare la grotta Blu Cave, un luogo misterioso e di rara bellezza.

Come non farsi poi catturare dai colori di Trsteno? Il fascino di questa insenatura in cui sabbia e ghiaia si fondono è indiscutibile, così come l’azzurro intenso delle sue acque.

A ovest di Budva si trova poi Jaz, una spiaggia di ciottoli munita di campeggio per quasi tutta la sua lunghezza.