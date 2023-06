Montefiascone, terrapieno crolla su ristorante: morto il titolare

Un terrapieno è crollato questa mattina alle spalle del ristorante Miralago, che si trova nella zona di Montefiascone, nel Viterbese: la struttura a quell’ora era chiusa al pubblico, ma la frana ha causato una vittima. Si tratta del titolare del locale, Paolo Morincasa, che era rimasto intrappolato insieme al cuoco nella cantina del locale. Quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico.

Sulla parete sovrastante il ristorante erano in corso alcuni lavori

A franare sul locale un pezzo di parete rocciosa. La cantina dove si trovavano le due persone coinvolte nel crollo si trova a pochi gradini in basso sul lato destro del ristorante, dove erano in corso dei lavori: con scavatori e ruspe, i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e le forze dell’ordine si sono adoperati rapidamente per rimuovere i detriti e cercare di liberare il titolare e il cuoco, rimasti intrappolati nella cantina del locale a causa della frana. Ma per Morincasa purtroppo non c’è stato niente da fare.