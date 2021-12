Trovò un tesoro sul Monte Bianco, otto anni dopo la ricompensa

Otto anni fa uno scalatore francese consegnò alle autorità di Chamonix-Mont-Blanc una valigetta contenente zaffiri, smeraldi e rubini. Il tesoro, dal valore di circa 300 mila euro, era stato trovato dall’uomo sulle nevi del Monte Bianco, dove era rimasto sepolto per 50 anni. Si ritiene infatti appartenesse a uno dei 117 passeggeri deceduti a bordo del Boeing 707 di Air India, schiantatosi sulla montagna nel 1966. Oggi l’uomo è stato ricompensato per la sua onestà.

I gioielli erano di proprietà di una vittima del disastro aereo sul Monte Bianco del 1966

A dare la notizia è stato Eric Fournier, sindaco del comune francese ai piedi del Monte Bianco. L’intero tesoro è stato suddiviso in due lotti differenti dal valore di 150 mila euro ciascuno. Il primo cittadino, che in una intervista al Guardian ha elogiato l’integrità dello scalatore, ha espresso la sua felicità per la lieta conclusione della vicenda. A Le Parisien, lo scalatore ha detto di «non rimpiangere per nessun motivo di essere stato onesto» e che userà parte della ricompensa per restaurare il suo appartamento.

I gioielli si trovavano in una cassetta di metallo presente su uno dei due velivoli di Air India precipitati sulla montagna fra il 1950 e il 1966, probabilmente di proprietà di uno dei passeggeri deceduti nello schianto. Il secondo, che coinvolse il 24 gennaio 1966 un Boeing 707 in viaggio da Mumbai a Ginevra, causò la morte delle 117 persone a bordo, tra cui Homi Jehangir Bhabha, uno dei maggiori esperti indiani di fisica nucleare ed energia atomica. Le indagini dell’epoca individuarono la causa principale dello schianto in un errore del pilota, il quale iniziò la discesa in anticipo credendo di aver superato il Monte Bianco.

Negli anni sono riemersi detriti e resti umani

Nel corso degli anni, diversi scalatori hanno rinvenuto detriti, bagagli o anche resti umani risalenti alle tragedie. Nel 2020, lo scioglimento del ghiacciaio dei Bossons, sul lato nord del Monte Bianco, ha portato alla luce copie di giornali indiani dell’epoca, riportanti la notizia dell’elezione a primo ministro di Indira Gandhi.

LEGGI ANCHE: Clima, Monte Bianco più basso di quasi un metro rispetto al 2017