Per scalare il Monte Bianco francese servirà una cauzione da 15mila euro

Per scalare il Monte Bianco francese bisognerà versare nelle casse del comune di Saint-Gervais una cauzione da 15mila euro. Lo ha deciso il sindaco della cittadina francese dopo che un gran numero di quelli che chiama «pseudo alpinisti» quotidianamente ignora le raccomandazioni di non scalare su quel versante, a causa di importanti cadute di pietre legate alla siccità. I costi sono così alti perché per l’amministrazione si parla di 10mila euro pari «al costo medio dei soccorsi» più altri 5mila per «le spese di sepoltura della vittima». Il sindaco ha dichiarato che è «inaccettabile che sia il contribuente francese a pagare questi costi». Contemporaneamente la strada italiana al Cervino è stata chiusa.

Cauzione per Saint-Gervais, chiusura a Valtournenche

Mentre per passare da Saint-Gervais bisognerà versare la cifra di 15mila euro, gli alpinisti dovranno rinunciare anche alla via normale, quella italiana. Il sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz, ha emesso un’ordinanza dopo il grosso distacco sulla cresta del Leone al Cervino, avvenuto nella giornata di ieri. Si tratta di «un provvedimento temporaneo», ha spiegato, «disposto perché dopo il distacco di ieri sono necessarie verifiche e i geologi della Regione inizieranno già oggi dei sopralluoghi per verificare le condizioni della montagna». La via non viene venduta dalle guide già dal 20 luglio, ma i singoli alpinisti spesso si sono avventurati in solitaria.

Il distacco di rocce al Cervino: evacuate 13 persone

Ieri le rocce si sono staccate a 3.715 metri di quota. Fortunatamente gli alpinisti presenti si trovavano a monte della frana e nessuno è stato coinvolto. Il soccorso alpino valdostano è dovuto intervenire per evacuare 13 persone, tre cordate, salvate in elicottero e portate a valle dal rifugio Capanna Carrel. Adesso in tutto il comune di Valtournenche saranno affissi cartelli per avvisare gli alpinisti della chiusura della via Normale. Un provvedimento che si spera sia temporaneo, sebbene non si possa ancora ipotizzare alcuna tempistica effettiva: «Non possiamo dire adesso per quanto tempo resterà valido il provvedimento, dipenderà dalla durata e dall’esito dei sopralluoghi».