Montallegro, l’autista va in pensione: sarà il sindaco a guidare lo scuolabus

«All’inizio, specie i più piccoli, non volevano salire. Poi le mamme hanno spiegato loro che c’era proprio il sindaco a guidare e si sono convinti. Lo scuolabus di Montallegro è nuovissimo e, per i due anni di pandemia Covid, è rimasto fermo. L’autista del Comune fra poco andrà in pensione e, intanto, non gli hanno rinnovato la patente». Così spiega la situazione il sindaco Giovanni Cirillo. Il 45enne ha scelto di sostituire l’autista in pensione che conduceva lo scuolabus di Montallegro, un piccolo comune nell’Agrigentino con circa 2.500 abitanti.

Autista in pensione? Ci pensa il sindaco

«Prima di essere sindaco sono stato consigliere comunale e già allora avevo chiesto ai precedenti sindaci di poter fare, quando l’autista era in ferie o in malattia, questo servizio. Nessuno mi ha però dato questa possibilità. Ora ho deciso di effettuarlo io. E così sarà per tutto l’anno scolastico. Mi diverto del resto, mi piace. È bello perché studio, cultura e socialità sono alla base di tutto. E sono contento di aiutare i più piccoli, e le loro mamme» spiega. La decisione nasce per il fatto che all’autista, vicino alla pensione, non è stata rinnovata la patente. In più, il mezzo fu acquistato poco prima del Covid, quindi non è mai stato usato finora.

«Questo impegno di autista è subordinato a quello di sindaco. Potrà accadere un giorno, ogni tanto, di dovermi allontanare da Montallegro nell’orario del servizio autobus. Avviserò le mamme e, in quelle occasioni, saranno loro a portare i piccoli a scuola. Al momento i conti del Comune non ci permettono di assumere un altro autista, ma non appena l’attuale, al quale non è stata rinnovata la patente, andrà in pensione, lo faremo» ha concluso il nuovo autista pro tempore.

La novità a Montallegro

I ragazzi hanno apprezzato la novità, anche se quelli più piccoli hanno avuto un po’ di soggezione all’inizio. In ogni caso, ora c’è il servizio a disposizione per portare i ragazzi a scuola e le mamme saranno più tranquille.

Il sindaco ha poi fatto sapere che questo compito non gli pesa e che non nuoce agli altri ruoli istituzionali.