Montagna, cinque mete adatte ai bambini o per tornare a esserlo

Cercate una meta di montagna per passare un po’ di tempo con tutta la famiglia? Tag43 ha scelto cinque località alpine che organizzano intrattenimenti a misura di bimbo. Si va dalla guida di un mini-quad alla merenda attorno a un falò, passando per una passeggiata sul gatto delle nevi, lo sleddog, o la discesa su un bob lungo le rotaie.

Cervinia fun park, divertimento a misura di bimbo

Breuil-Cervinia, situato poco oltre i 2 mila metri di quota al limite settentrionale della Valtournenche, è fra le destinazioni turistiche più affascinanti della Val d’Aosta. Qui si trova il nuovo Cervinia fun park, che si aggiunge ad altri parchi sulla neve della regione. La sua particolarità? Gli autoscontri sul ghiaccio e una pista di mini-quad sulla neve, per far divertire tutta la famiglia in ogni momento della giornata. È possibile far colazione ammirando le cime imbiancate, assaggiare un pranzo tipico, sorseggiare un aperitivo, cimentarsi in un classico come il pattinaggio e nel fine settimana con il karaoke. Ai più piccoli la Kid zone in centro al paese offre invece occasioni di svago come gonfiabili, ciambelle, bob, tapis-roulant. (www.lovevda.it).

I gatti delle nevi a Bardonecchia

Vorreste provare l’emozione di salire su un gatto delle nevi? Allora la vostra destinazione è Bardonecchia, meta sciistica dell’alta val di Susa, in provincia di Torino, che da tempo scommette su attività all’aria aperta e sport alla portata di tutti. Il borgo piemontese gode di un magnifico panorama, grazie alla conca nella quale confluiscono quattro valli su cui si affacciano torrioni, guglie e tratti di fortificazioni. E vedere tutto questo da una motoslitta, al calar del sole, è di certo un’esperienza da fare. Se si aggiunge poi una merenda sinoira, “che diventa cena”, rito contadino dove gli assaggi si protraggono per ore, la soddisfazione è assicurata. E per cenare in vetta, nel caso ci sia poca neve, al “gatto” si sostituisce la seggiovia. (www.bardonecchia.it).

Con gli husky attraverso il Parco Nazionale dello Stelvio

Per vivere un’emozione da film la scelta ideale è Valdidentro, paese poco distante da Bormio, in Alta Valtellina. In quest’area si può praticare lo sleddog, ovvero una discesa da brivido su una slitta trainata da una muta di husky. Il percorso costeggia il bosco e tocca per un lungo tratto pianeggiante il Parco Nazionale dello Stelvio, regalando emozioni uniche. In questo scenario da grande schermo i più coraggiosi possono anche azzardare la guida del kart, calandosi nei panni del musher (www.huskyvillage.it).

Il bob su rotaia in Val d’Ega

I bambini la fanno da padroni in Val d’Ega. Basti pensare che Carezza, nota per il suo splendido lago, vanta 13 impianti di risalita, quattro parchi sulla neve, un miniclub, la pista da slittino Hubertus, lunga più di un chilometro, e quella dedicata a Re Laurino, che la leggenda vuole sia responsabile del colore rosato che le Dolomiti assumono al tramonto, un tono che richiama quello del giardino di rose voluto appunto dal mitico sovrano. A Obereggen ci sono altri due Snowpark, due piste da slittino e la Alpine Coaster, un tragitto su rotaia con bob per due persone, che scende ad anello per un chilometro abbondante. A incantare ci pensa invece la Foresta dei draghi, punteggiata da opere a tema. E per finire il Sentiero delle stelle si snoda fra gli astro-villaggi di San Valentino in Campo e Collepietra, con tappe dedicate ad astri e pianeti. (www.valdega.com).

La merenda davanti al falò a Luson

Restiamo in Alto Adige, ma a Bressanone. Luson, nella valle Isarco, offre escursioni per tutti i gusti: sci di fondo, piste con tracciati semplici, discese in slittino per tornare bambini, camminate con le ciaspole. Il tutto nel silenzio della natura, che fra un ruscello e una macchia di larici avvicina ai ritmi della montagna di una volta. E per i ragazzini l’ora della merenda ha un tocco magico, perché in una spianata ai limiti del bosco vengono serviti spuntini biologici, attorno a un falò, vicino al quale sorseggiare bevande calde e magari seguire storie antiche e musica. Per i pacchetti, che includono anche trattamenti benessere, del NaturHotel LuesnerHof (www.naturhotel.it).