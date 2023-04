Monsignor Vincenzo Paglia, chi è il presidente della Pontificia Accademia per la vita

Monsignor Vincenzo Paglia è un arcivescovo della Chiesa cattolica. Dal 2016 è Presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II. È anche consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio. Si è contraddistinto per il suo impegno per la pace e per sostenere l’incontro interreligioso.

Chi è Monsignor Vincenzo Paglia

Nato il 21 aprile 1945 a Boville Ernica, venne ordinato presbitero nel marzo del 1970 incardinandosi nella diocesi di Roma. È stato rettore della chiesa di Sant’Egidio in Trastevere e nel 2000 papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo. Nel 2012 venne elevato arcivescovo da papa Benedetto XVI. Uomo di ampia cultura, ha frequentato il Pontificio Seminario Romano Minore e poi il Pontificio Seminario Romano Maggiore, dalla prima media sino alla conclusione del ciclo di formazione. Si è laureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense dove ha conseguito anche la licenza in Filosofia. Si è poi laureato in Pedagogia presso l’Università di Urbino. Ha collaborato alla cattedra di Storia contemporanea all’Università la Sapienza di Roma e ha pubblicato studi e articoli sulla storia sociale e religiosa nonché sulla storia della povertà. Significativi sono i suoi studi sul dialogo tra credenti e laici.

Tanti gli incarichi di Monsignor Paglia a livello nazionale ed internazionale, tra cui la nomina a Presidente della Federazione biblica cattolica internazionale. È stato anche assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio che segue sin dall’inizio degli anni Settanta.

L’impegno per la pace e per il dialogo fra religioni

Da sempre è impegnato a portare avanti il dialogo fra le popolazioni, la pace e la facilitazione degli incontri interreligiosi. Con l’associazione Uomini e religioni della Comunità di Sant’Egidio organizza incontri ecumenici e interreligiosi, come quello svoltosi a Bucarest che ha permesso il viaggio del Papa in Romania, primo paese ortodosso ad essere stato visitato da Giovanni Paolo II. Per la sua apertura verso posizioni laiche, come la tutela di alcuni diritti alle coppie non sposate, anche omosessuali, è stato vittima di polemiche da parte di molti cattolici.

Durante l’emergenza Covid-19 ha pubblicato il libro Pandemia e fraternità (edito da Piemme) che riflette sull’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sulla vita quotidiana e sulle relazioni umane. Nel 2020 è stato nominato dal Ministro della Sanità del governo italiano presidente della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. Per il suo impegno per la pace ha ricevuto nel 1999 la Medaglia Gandhi dell’UNESCO e nel 2003 il Premio Madre Teresa dal governo albanese. Iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio, collabora con riviste, giornali e programmi radiofonici e televisivi.