Monopoli, polemica sulla statua di una sirena: «Troppo formosa»

A destare scalpore e qualche polemica a Monopoli è la statua di una sirena non esattamente come quella più famosa di Copenaghen. L’opera, secondo alcuni, sarebbe troppo formosa.

La statua della sirena a Monopoli

L’installazione situata in Piazza Rita Levi Montalcini è stata realizzata dagli studenti dell’Iiss Luigi Russo in base ad una convenzione con il Comune. L’aspetto piuttosto procace della protagonista dell’opera artistica, unito alla figura austera del premio Nobel Montalcini, sta suscitando numerose reazioni online e nella città stessa.

Per ora la statua, che non è ancora stata inaugurata ufficialmente, è ricoperta da un telo cerato. A ricoprirla è stata la stessa amministrazione comunale.

C’è inoltre da dire che la nuova statua andrà a posizionarsi all’interno di un’area giochi dedicata ai bambini, nella Piazza dedicata a Rita Levi Montalcini.

Il preside dell’istituto Luigi Russo, Adolfo Marciano, in difesa dei ragazzi che l’hanno creata ha dichiarato: «La statua potrebbe essere letta come un omaggio alla donna che è bella anche se curvy, basta con i modelli della donna perfetta».

I commenti dell’attrice Tiziana Schiavarelli

Tra tutte le polemiche sorte in rete circa la statua di Monopoli troppo formosa è intervenuta anche l’attrice teatrale Tiziana Schiavarelli, che con ironia ha voluto dare la propria opinione tramite un post su Facebook.



«Non me ne vogliano gli autori dell’opera, né l’amministrazione comunale di Monopoli, ma a me questa cosa diverte molto. Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti», ha commentato. In precedenza, nel commentare la statua, l’aveva paragonata ad una sirena «con due tette siliconate da denuncia al chirurgo e soprattutto un enorme culo mai visto a una sirena. Almeno a quelle che conosco io».