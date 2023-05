Monopoli, due operai morti durante i lavori in un cantiere edile

La periodicità ormai quotidiana delle morti bianche non è stata smentita neanche oggi: questa mattina, due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. Le cause dell’incidente sul lavoro, verificatosi in via Lagravinese, alla periferia della città, sono ancora ignote. Secondo le prime testimonianze, le vittime avevano 64 e 62 anni ed erano di Conversano.

Operai morti a Monopoli: indaga la polizia

Al momento dell’incidente, gli operai erano impegnati in lavori su condutture, mentre erano in corso attività di movimentazione di alcune macerie ad opera delle ruspe. Gli operai sarebbero stati schiacciati da quelle stesse macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dello Spesal area sud dell’Asl Bari che, oltre ad eseguire alcuni rilievi sul luogo dell’incidente, sono impegnati ad acquisire le testimonianze dei presenti. Le indagini sono affidate alla polizia.

Le parole del Sindaco

Il sindaco di Monopoli all’ANSA, Angelo Annese, ha commentato la tragica notizia con queste parole: «Oggi è una giornata di profonda tristezza. Una giornata nera. L’unica cosa che mi sento di dire è la vicinanza mia e della comunità di Monopoli alle famiglie delle due vittime».