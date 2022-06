Monologo di Littizzetto sul referendum del 12 giugno, l’Agcom richiama la Rai

L’Agcom ha deliberato un richiamo formale nei confronti della Rai per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo durante la campagna referendaria 2022, con particolare riferimento a un monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, andato in onda nel corso della puntata del 29 maggio. Nella delibera approvata, l’Agcom richiama la Rai «affinché nei programmi di informazione venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna referendaria».

Monologo sul referendum, la reazione della Lega

L’Agcom, inoltre, avrebbe interpretato la scelta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes di inserire nel palinsesto Rai un programma di due ore dedicato al referendum solo come un mezzo per rimediare, appunto, al monologo di Luciana Littizzetto, definito un «intollerabile uso strumentale del servizio pubblico» dalla Lega, che aveva presentato un’interrogazione in Vigilanza Rai: «Leggendo un’immaginaria lettera al Parlamento, la comica si è esibita in una reprimenda dal vago sapore di superiorità morale contro l’ammissibilità dei quesiti referendari perché, a suo dire, i cittadini non avrebbero le capacità culturali per valutarne i contenuti. La trasmissione ha così mandato in onda un vero e proprio monologo contro i referendum sulla giustizia senza che il conduttore abbia in alcun modo tutelato le opinioni di quanti sono a favore delle istanze referendarie, violando così non solo le più elementari disposizioni sul pluralismo televisivo ma anche quanto previsto all’articolo 6 del contratto di servizio 2018-2022».

Monologo sul referendum, cosa aveva detto Littizzetto

«Cara Camera e caro senato, cari senatori e cari camerati. A voi va il mio grazie grazie grazie, perché votare è bellissimo e io sono l’ultimo anello di una catena che parte da Mattarella e arriva alla punta della mia matita. Però io vi dico la verità, il 12 giugno pensavo di andare al mare». Era iniziato così il monologo di Littizzetto a Che tempo che fa, una simil-lettera indirizzata ai politici italiani, rei di “costringere” i cittadini a votare per quesiti referendari non chiari. «Voi chiedete a me e altri milioni di cittadini italiani di pronunciarci sul referendum, non 1 ma 5. Quindi volevo dirvi alcune cose che mi sgorgano dal cuore e pure da un altro organo che non vi dico. Potreste scrivere una volta nella vita una formula che si capisca? Non che come al solito per dire “no” devi votare “sì” e per dire si devi votare no». La comica aveva poi continuato: «Mi viene chiesto un parere su qualcosa che non so bene e questo parere vale. Diciamo che so vagamente, so a spanne, so a grandi linee. Ma se devo scegliere, non so proprio un benemerito, definito, totalizzante, liberatorio, scintillante…».