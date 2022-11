Tiziano Ferro, Il mondo è nostro e il mistero della classifica

Il penultimo album di Tiziano Ferro, uscito nel 2019, prima della pandemia, si intitolava Accetto miracoli. A distanza di quattro anni il cantante di Latina un miracolo l’ha fatto davvero, moltiplicando pani e pesci come Nostro Signore.

La concorrenza a suon di stream su Spotify

Anticipato dalla solita scia di eventi dolorosi e personali messi in piazza con precisione meccanica – da anni Tiziano Ferro accompagna le proprie uscite discografiche, editoriali come la messa in vendita dei suoi biglietti con notizie tragica di varia natura, dalla morte del cane al suo coming out, passando per l’alcolismo, il bullismo subito, la voglia di paternità, la paternità, l’impossibilità di essere padre riconosciuto in patria e via discorrendo – succede questo: un paio di settimane fa esce Il mondo è nostro, ottavo album di studio del nostro. I tempi sono cambiati, è noto, i dischi non sono più dischi, ma stream, e chi, come Tiziano, era abituato a conquistarsi la vetta a suon di copie vendute ora se la deve vedere su Spotify e affini, facendo i conti con la concorrenza feroce di gente che ha lo stesso nome di certi troll delle favole per bambini: Bresh, Rhove, Rkomi, Paky, Rondodasosa. Gente che esce senza manco troppo preavviso, con album fatti in poche ore in uno studio casalingo, e si conquista la vetta della classifica. Proprio all’uscita di Il mondo è nostro in vetta alla classifica c’è appunto tale Rondodasosa da Magenta. Quasi tutti questi nuovi fenomeni ruotano intorno a Milano, anche se, per dire, proprio Rondodasosa a lungo a Milano non ci è potuto entrare, fermato da un Daspo ottenuto in seguito a fatti di sangue accaduti in zona Corso Como, vedi tu come va il mondo.

Il contrattacco di Tiziano Ferro sui media nazionali e non solo

Tiziano, dicevamo, torna col suo nuovo album, i concerti negli stadi rimandati all’estate 2023 da prima del Covid ancora da vendere. Mentre su Spotify, con alle spalle 20 anni di carriera anche internazionale, ha circa quattro milioni di ascoltatori mensili, circa 300 mila in meno di Rondodasosa da Magenta, classe 2002, due album fuori di cui uno da tre settimane. Questo per far capire i numeri. Tiziano sa che sarà un bagno di sangue, per questo invade, anche lui militarmente, i media nazionali. È ovunque, a parlare ovviamente non di musica, ma d’altro. Di bullismo, ancora, di figli, anche, a Verissimo si vedono in video, come in video si vede suo marito Victor, suo fratello, addirittura. È ovunque, la musica a stento nominata. Di più, incontra personalmente il pubblico, come a Milano, in una anticipazione della Music Week, roba che neanche all’esordio avrebbe fatto. Manca che citofoni porta a porta, per pietire acquisti, perché sa che è con Rondodasosa che se la dovrà vedere, e anche con tutti gli altri che sono lì in classifica. Qualcuno, come Marracash, con due album in Top 20, uno da un paio d’anni buoni.

L’ultima trovata? Il duetto con Thasup

Per provare a sovvertire le cose, a vincere contro il destino baro, Tiziano le ha davvero provate tutte, a partire dal fatto che è uscito nella sola settimana in cui non c’erano in uscita Gen Z, roba che non capitava da anni. Ha fatto duetti con Caparezza, Vecchioni, per ingraziarsi i boomer, Ambra Angiolini, perché la comunità LGBTQ+ è sempre bene tenersela buona, ma soprattutto ha fatto un duetto con Thasup, che poi sarebbe Tha Supreme, colui che si contende con Lazza – so che questi nomi sembrano frutto di un bad trip, ma tant’è – lo scettro di album più “venduto” dell’anno, scalzando chi lo scettro lo aveva l’anno scorso, Rkomi con il suo Taxi Driver. Capite lo stato d’animo di Tiziano Ferro, lì a contendersi numeri con Thasup, Lazza, Rkomi, toh, anche Blanco e Randodasosa. Quindi finisce in tutti programmi possibili, figli e lacrime appresso. E poi duetta con Thasup, contando sul supporto del suo pubblico. Cosa succede nella prima settimana? Niente. Nel senso che su Spotify non esiste, se non col brano con Thasup, che però è già contenuto nell’album di Thasup, quindi non dovrebbe essere conteggiato nel suo. Non va troppo bene neanche col fisico, se si tolgono ipotetiche copie vendute negli incontri pubblici, perché non arriva mai primo su Amazon o IBS, dove è superato addirittura dal Boss, Bruce Springsteen, fuori con un album di cover soul.

Il gioco della classifica

Però, ecco il miracolo da cui siamo partiti, venerdì della scorsa settimana escono le classifiche e Tiziano è primo. Primo negli album, assente da quelle dei singoli, fatta eccezione per due sole canzoni, Rotonda (mi rifiuto di scriverla con parentesi al posto delle o, come fa Thasup, sono nato nel Novecento), al 41esimo posto – e ripeto, è con la cover dell’album di Thasup, non dovrebbe essere conteggiata come sua – La vita splendida al 57esimo e Addio mio amore al 98esimo. Toh, facciamo due canzoni e mezza e non ne parliamo più. Allora, a fronte del fatto che la FIMI, nella persona del suo Ceo, ci tiene sempre a dirci come ci siamo modernizzati, noi italiani, con le classifiche invasi da giovanissimi italici, mica bolsi dinosauri stranieri, e con un mercato retto al 95 per cento dallo streaming, e a fronte del fatto che nello streaming Ferro è una pippa, e a fronte del fatto che anche sui soli luoghi dove oggi è possibile acquistare cd Ferro non è andato benissimo, resta il mistero di come sia stato possibile che sia finito primo in classifica. Magari ci saranno negozi di dischi di cui tranne in questa settimana nessuno ha notizia. Poi, è ovvio, nel medesimo venerdì in cui Ferro è finito miracolosamente primo è uscito Ernia, col suo nuovo album Io non ho paura, e già si sa che la festa da poco cominciata, per Ferro, è già finita. E infatti scivola al quarto posto in classifica. Ernia è primo, Guccini con le sole copie fisiche di Canzoni da Intorto secondo, Thasup terzo e quinto, per la cronaca, Lazza col suo Sirio. E guardando quei quattro milioni di stream e confrontandoli coi 61 milioni di Bad Bunny, ricordiamo la leggenda che Ferro sarebbe un artista internazionale, ci viene quasi da fare il tifo per lui.