Le parole son come gli antinfiammatori: mai a stomaco vuoto. Il lemma kermesse è utilizzato unicamente per Sanremo e per i congressi del Psi fine 80’s. Io amo chi non capisce le battute. Fai poca fatica. Chi ti conosce ti è vita. Con le persone care basta uno sguardo per non capirsi. Il principio dei vasi comunicanti. Il principio dei visi comunicanti. Il principio dei vini comunicanti. Stringiamoci a coorte, ubriachiamoci forte. Ogniqualvolta leggo la locuzione ‘è amica delle donne’ mi si storcono le budella. Come se fosse un talento, un dono dei santi numi, oppure un’abilità acquisita dopo decenni di dura gavetta, o, ancora, un evento eccezionale come il passaggio di una cometa. Ma molto fanculo, va’. «Dimmi il nome di due amiche care». «Assunta Patanè e Adelaide Ciafrocchi». Per il compleanno scrissi questo palindromo, perché la posta al cuore, il nostro, l’ha sempre fatta lei: “A core covi, amavi, dalle bacino: Monica bella, diva mai, voce roca”. Piantatela di morire. Non chiedermi come sia andata la giornata. Chiedimi dove sia andata, la giornata.