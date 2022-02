Musa di Michelangelo Antonioni, più volte compagna di scena di Alberto Sordi, indimenticabile accanto a Gigi Proietti. Intensa, poliedrica, bellissima, Monica Vitti, si è spenta oggi, a 90 anni, ormai da tempo lontana dai riflettori per ragioni di salute. Attrice e regista, ha lavorato in molti film diventati cult.



I 5 film di Monica Vitti da non perdere

L’Avventura (1960)

Fu il primo titolo della “trilogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni e segnò proprio l’inizio del legame artistico e anche sentimentale tra attrice e regista. Al Festival di Cannes, ottenne il Premio della Giuria, non la Palma d’Oro, conquistata da La dolce vita di Federico Fellini. È il “giallo” di una sparizione diventa storia di un’attrazione irresistibile. Durante una gita in barca alle isole Eolie, Anna, interpretata da Lea Massari, scompare senza lanciare traccia, Il compagno, Sandro, ruolo di Gabriele Ferzetti, e l’amica Claudia, ossia Monica Vitti, la cercano disperatamente ma, dopo giorni, “dimenticano” la giovane donna, per abbandonarsi ai sentimenti che sentono l’uno per l’altra. L’“avventura” diventerà poi relazione tormentata.

Deserto Rosso (1964)

Ancora un film di Michelangelo Antonioni, il suo primo a colori. Monica Vitti è Giuliana, moglie depressa e tormentata, che giunge a tentare il suicidio. L’unico che pare riuscire a comprenderla è un amico del marito, l’ingegnere Corrado Zeller, interpretato da Richard Harris. L’attrazione c’è, ma il tema è la “distanza” di Giuliana da un contesto, in cui non si riconosce più.

La ragazza con la pistola (1968)

Diretta da Mario Monicelli, Monica Vitti mette in mostra il suo talento nella commedia. Nel cast, anche Carlo Giuffré e Stefano Satta Flores. Il ruolo della Vitti è quella di Assunta Patanè, siciliana innamorata del compaesano Vincenzo Macaluso, che viene sequestrata da alcuni compari. L’uomo, attratto da un’altra, ripiega su di lei ma la lascia il giorno dopo, riparando nel Regno Unito. E così, Assunta parte per rintracciarlo e vendicare il proprio onore, uccidendolo. La storia si complicherà, tra nuovi incontri e passioni.

La Tosca (1973)

Monica Vitti recita accanto a Gigi Proietti nel film scritto e diretto da Luigi Magni, ispirato a La Tosca di Victorien Sardou. Ambientata nel 1800, la storia vede protagonisti Proietti nei panni di Mario Cavaradossi e Monica Vitti, appunto, come Floria Tosca. Nei panni del barone Scarpia, Vittorio Gassman. Sfruttando la gelosia di Tosca, Scarpia riesce a catturare Cavaradossi: la donna pensa di cogliere il suo amato con un’altra, gli uomini di Scarpia invece lo scoprono mentre offre riparo al patriota Cesare Angelotti. Cavaradossi sarà condannato a morte, nonostante gli sforzi di Tosca, che arriverà a pugnalare Scarpia.

Polvere di stelle (1973)

Diretto e interpretato da Alberto Sordi, Polvere di stelle è ambientato nel mondo dell’avanspettacolo degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Sordi, nei panni di Mimmo Adami, e Monica Vitti, ossia Dea Dani, sono rispettivamente capocomico e soubrette. Marito e moglie dirigono insieme la Compagnia grandi spettacoli Dani Adami, che accetta di fare una una tournée in Abruzzo, colpito dai bombardamenti. Tra guerra, tradimenti, anche fama, una storia della Roma di ieri. Tra le performance dei due attori nel film, il brano, divenuto noto, Ma ‘ndo Hawaii.