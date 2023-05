Monica Sirianni morta per un malore: aveva partecipato al Grande Fratello 12

Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12 nell’edizione 2011-2012, è morta prematuramente all’età di 37 anni. Si trovava in un bar a Catanzaro insieme ad un gruppo di amici quando è stata colpita da un malore che gli è stato fatale.

Monica Sirianni morta a 37 anni

Tutto è accaduto venerdì 5 maggio a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Dopo essersi sentita male, la donna è stata trasportata d’urgenza nell’ospedale di Soveria, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per capire la causa del decesso, anche se tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un infarto. A dare la notizia sono state testate locali.

Chi era

Monica Sirianni aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show di Canale 5 condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Figlia di emigrati calabresi che avevano scelto di trasferirsi a Sidney, Monica, 25enne e insegnante di inglese, aveva deciso di rientrare in Italia proprio per inseguire il suo sogno. Dentro la casa conobbe Fabrizio Conti, con il quale iniziò una relazione che si interruppe poco dopo la fine del reality. La loro storia d’amore molto intensa appassionò i telespettatori anche perché, dentro la casa di Cinecittà, Conti aveva iniziato una liaison con un’altra concorrente, Martina Pascutti. Ma alla fine trionfò l’amore con la Sirianni, che per lui decise di lasciare il fidanzato dell’epoca Diego Bevilacqua. Quell’edizione era stata vinta da Sabrina Mbarek e tra i partecipanti c’erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli.

Dopo l’esperienza a Mediaset, Monica si era allontanata dal mondo dello spettacolo e della televisione e aveva deciso di restare in Italia tornando alla sua vita di sempre, nonostante i genitori vivessero ancora in Australia.