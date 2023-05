Monica Leofreddi: età, marito, figli e tumore della conduttrice

Fin dagli anni ’80, Monica Leofreddi è uno dei volti più riconoscibili del panorama televisivo italiano. La conduttrice romana, classe 1965, è nota per il suo garbo, la sua eleganza e per aver sempre condotto programmi con grande professionalità e stile. Ecco tutte le sue esperienze passate, anche a livello sentimentale.

Chi è Monica Leofreddi: la biografia e le curiosità sulla presentatrice

I suoi primi passi nel mondo della televisione Monica Leofreddi li muove nel 1982, partecipando in veste di conduttrice ad alcune trasmissioni sportive della rete romana GBR (prima Bar dello sport, poi Cuore di Calcio, fino al 1984). Nel giro di qualche anno però avrà l’occasione di entrare in Rai, prima con il programma Le regole del gioco e successivamente con Unomattina, al quale parteciperà però nel ruolo di inviata per una decina di anni, dal 1986 al 1996.

Continuerà poi a svolgere la mansione di inviata di diverse trasmissioni della rete con sede in Via Mazzini per gran parte degli anni ’90. I telespettatori la vedranno al lavoro sul campo per programmi del calibro di Scommettiamo che…?, del Festival di Sanremo e di Miss Italia. Sarà però soltanto nei primi anni 2000 che la conduttrice si prenderà un posto d’onore al timone di programmi come Unomattina Estate, Lo Zecchino d’oro o ancora La vita in diretta di sera.

La consacrazione definitiva tuttavia arriverà probabilmente solo con la conduzione di L’Italia sul 2, programma di approfondimento che condurrà al fianco di Milo Infante per cinque stagioni, dal 2002 al 2007. Negli ultimi anni, per il resto, i telespettatori l’hanno vista in tv soprattutto in veste di opinionista per trasmissioni come Italia Sì o ancora Ore 14.

Monica Leofreddi: marito e figli

Alle spalle, Monica Leofreddi ha un’importante storia d’amore con il noto cantautore Antonello Venditti, durata per nove anni e mezzo. Oggi la conduttrice è sposata con Gianluca Delli Ficorelli, da cui ha avuto 2 figli con fecondazione assistita (Riccardo e Beatrice) e con cui è convolata a nozze nel 2015.

Nella sua storia personale va ricordato anche un momento particolarmente difficile. Per anni, la presentatrice è stata infatti tormentata da uno stalker, fortunatamente condannato nel 2014.

Monica Leofreddi: il tumore

In passato la conduttrice ha dovuto anche affrontare un momento particolarmente difficile segnato dalla scoperta di un tumore maligno: «Si trattava di un melanoma, io avevo partorito da due mesi e, accompagnando mio marito per la mappatura dei nei, la dottoressa mi aveva detto che dovevo togliere un piccolissimo neo sotto l’addome. In quel momento mi è passata tutta la vita davanti». A seguito di quell’inattesa scoperta, era stata sottoposta immediatamente ad un intervento chirurgico e, come spesso accade, il tempismo si è rivelato fondamentale per la guarigione: «Il percorso è stato molto complicato, ma sono contenta di aver detto la verità perché dietro la vita di ognuno di noi ce n’è una normale».