Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme? La foto a Parigi

La rivista Paris Match ha scovato Monica Bellucci e Tim Burton a passeggio tra le vie di Parigi. Gli scatti sembrano far trapelare che tra i due possa esserci una relazione, ma i due artisti stanno mantenendo il riserbo a riguardo.

Monica Bellucci e Tim Burton si frequentano

A quanto sembra, Monica Bellucci e Tim Burton si sono rincontrati ad ottobre dopo diverso tempo al Lumière Film Festival di Lione e da quell’evento sembrano essere diventati inseparabili. Alcuni anni fa, il regista aveva dichiarato alla rivista Gala: «Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…».

Sembra quindi che tra i due sia scoppiato il colpo di fulmine, anche se forse non si può parlare proprio di una scintilla al primo incontro. I due si erano infatti conosciuti al Festival di Cannes del 2006, ma pare che solamente sedici anni dopo, in occasione di un altro festival del cinema, sia scoppiato l’amore. Come conferma anche Paris Match, i due artisti, lei 58enne e lui 64enne, si stanno frequentando lontani dai social e dai riflettori.

Le storie d’amore di Tim Burton e Monica Bellucci

Tim Burton è stato sposato dal 1989 al 1993 con l’artista Lena Gieseke per poi iniziare una relazione con Lisa Marie, comparsa in diversi suoi film. Dopo la rottura con l’attrice nel 2001, il regista conobbe Helena Bonham Carter sul set di Il pianeta delle scimmie. Con lei ha avuto due figli nel 2003 e nel 2007, prima di concludere la storia anche con lei nel 2014.

Monica Bellucci, invece, prima di incontrare lo storico marito Vincent Cassel, ha avuto due relazioni, durate poco, con il fotografo Claudio Carlos Basso (con cui è rimasta sposata pochi mesi) e con l’attore Nicola Farron. Dal matrimonio con Cassel sono nate le figlie Deva, il 12 settembre 2004, e Léonie, il 21 maggio 2010. Prima di questa presunta relazione con Tim Burton e dopo il divorzio da Vincent Cassel ha avuto anche una relazione con l’artista Nicolas Lefebvre.