Il quarto re magio, in Monferrato nel presepe: ecco chi è e qual è la sua storia

Dopo l’edizione in forma ridotta, Monferrato si prepara a riabbracciare i suoi presepi. E con l’antica tradizione tornano anche i re magi. Non tre, ma quattro. Nella regione piemontese si torna a parlare di quella che è una vera e propria leggenda: Artaban, il quarto re magio, la cui storia è stata per anni dimenticata e messa da parte.

La storia di Artaban: chi è il quarto re magio

Baldassarre, Gaspare, Melchiorre… e Artaban. La leggenda del quarto re magio ha origini lontanissime anche se pochi ne sono a conoscenza. Si narra che in Persia, nell’antica città di Ectabana, vivesse uno studioso del cielo e delle stelle, un saggio amatissimo dal suo popolo. Il suo nome era Artaban. Un giorno il saggio scoprì, tramite una «preziosa pergamena», che sarebbe nato il nuovo Re della Palestina. Da lì, la sua scelta, comunicata al popolo, di partire per rendergli omaggio con tre doni: un rubino, uno zaffiro e una perla. Artaban, allora, chiese chi volesse andare con lui ma nessuno rispose e così partì da solo. Il suo obiettivo era quello di raggiungere a Babilonia Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, con cui aveva intrepretato le stelle e “scoperto” la notizia della nascita. Il viaggio di Artaban però non fu lineare. Dovette fermarsi prima per soccorrere un uomo e per pagare quelle cure sacrificò lo zaffiro. Poi, giunto a Babilonia, scoprì che i tre Re Magi erano già partiti e dovette incamminarsi da solo verso Betlemme. Giunto lì, in ritardo rispetto agli altri saggi, trovò l’esercito di Erode pronto a uccidere tutti i primogeniti maschi nel timore dell’avvento del Re dei Re.

La storia di Artaban: 33 anni per raggiungere il Re

Così sacrificò anche il rubino, donandolo a un soldato per salvare un bambino e la madre. Artaban ci mise 33 anni per arrivare a Gerusalemme, proprio mentre sul Golgota stavano per essere giustiziati tre uomini, tra cui uno che era chiamato il Salvatore o Re dei Giudei. Il saggio persiano capì e si diresse verso il monte, ma nel tragitto sacrificò anche la perla, usandola per non rendere schiava una donna. Artaban, sconsolato, aveva “perso” tutti e tre i suoi doni e si sedette a terra contro un tronco pensando che la sua ricerca era stata vana. Fu allora che davanti a lui si accese una luce e una voce sconosciuta gli disse: «Artaban non essere triste. In realtà, donando tutte le tue ricchezze a chi ne aveva più bisogno, tu mi hai trovato. In verità ti dico: quanto hai fatto ad ognuno dei tuoi fratelli, l’hai fatto a me». Ritrovata la serenità, Artaban chiuse gli occhi e raggiunse il Re nei Cieli.

La storia di Artaban pubblicata nel 1907 da Henry Van Dyke

Nella tradizione cristiana, la leggenda sul quarto Re Magio è stata tramandata per centinaia di anni, anche se se ne sono quasi perse le tracce nell’ultimo secolo. La versione più nota sulla storia è quella scritta dal pastore presbiteriano Henry Van Dyke, pubblicata nel 1907.