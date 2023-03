Money Shot su Netflix: di cosa parla il documentario su PornHub e quando esce

Arriva il documentario su PornHub, uno dei siti più cliccati e conosciuti al mondo, che racconta le tappe fondamentali della sua ascesa. Intitolato Money Shot, sarà disponibile su Netflix a partire da oggi, mercoledì 15 marzo.

Money Shot: di cosa parla il documentario su PornHub

Il documentario di Suzanne Hillinger racconta gli scandali ed il successo del portale che diffonde contenuti per adulti e che dal 2007 è diventato uno dei siti più visitati. La piattaforma ideata da Matt Keezer nasce come costola di Youporn e distribuisce contenuti pornografici, messi a disposizione degli utenti gratuitamente, ma non mancano formule premium con abbonamenti dedicati e servizi a pagamento. Money Shot: la storia di Pornhub ruota attorno alla storia di questa piattaforma, raccontando la sua nascita e la sua ascesa attraverso le testimonianze dei dipendenti della società, dei giornalisti e dei performer che ne fanno parte. L’intento è ricostruirne le tappe fondamentali.

Le accuse nei confronti della piattaforma e le censure

Il documentario della Hillinger vuole essere un ago della bilancia fra chi demonizza la facilità di accesso a filmati eticamente inaccettabili e chi in quel mondo lavora e ne condivide la propria arte e la propria identità. Pornhub è diventata in poco tempo una macchina da soldi coinvolta anche in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale tanto da aver subito un controllo molto rigido sui contenuti al fine di respingere tutte le accuse di violenza o di revenge porn.

La piattaforma che veicola contenuti erotici per adulti è stata bloccata già in diversi paesi del mondo. Nel 2013 è stata censurata in Cina, nel 2014 in Russia e nel 2017 nelle Filippine. A questi Paesi sono seguite le censure di India e Thailandia.