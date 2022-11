Monete d’oro svelano l’esistenza di un imperatore dimenticato di Roma

La storia dell’Impero romano potrebbe presto arricchirsi di un nuovo tassello. Un team di ricercatori inglesi e scozzesi ha infatti scoperto un singolare dettaglio su alcune monete d’oro del III secolo, finora ritenute da tutti opera dei falsari. Grazie ad analisi al microscopio se ne è invece attestata l’autenticità, portando anche alla luce il personaggio raffigurato. Si tratta di Sponsiano, comandante militare in Dacia attorno al 260 d.C., che i libri di storia hanno sempre ignorato. Sfruttando l’instabilità dell’epoca, avrebbe assunto il ruolo di governatore della provincia per una decina di anni, fino al ritiro nel 271. Si attende ora il giudizio della comunità scientifica che arriverà soltanto dopo ulteriori studi.

La storia delle monete d’oro dell’Impero romano trovate in Transilvania

In epoche di instabilità politica e militare, può capitare che il libro della storia perda qualche pagina e che alcuni protagonisti vengano dimenticati. Potrebbe essere il caso dell’Impero romano che tra il 235 e il 284 d.C. fu attraversato dalla cosiddetta crisi del III secolo. Dal termine della dinastia dei Severi all’ascesa di Diocleziano, infatti, disordini interni e pressioni esterne fecero piombare nel caos Roma e i suoi confini tanto che molte figure si elessero alla pari dell’imperatore. Fra queste ci sarebbe anche Sponsiano, comandante militare che si auto-incoronò imperatore attorno al 260 d.C.. È quanto sostiene Paul Pearson, che ha guidato un team di archeologi dell’University College di Londra e dell’Università di Glasgow. La squadra ha analizzato quattro monete dell’epoca, finora ritenute dei falsi, confermandone invece l’autenticità. «Il nostro studio salva Sponsiano dall’anonimato», ha detto il docente alla Bbc.

Fascinating day of numismatic sleuthing at the wonderful @hunterian museum collection today in Glasgow with Jesper Ericsson and Jacek Olender. The Roman "emperor" #sponsian – fake or real? tbc… pic.twitter.com/OJCj0LfXhO — Paul Pearson (@paul_n_pearson) September 16, 2021

La ricerca, disponibile sulla rivista Plos One, ha analizzato alcune monete d’oro rinvenute in Transilvania nel 1713. Inizialmente considerate autentiche, furono invece bollate come falsi nel XIX secolo da Henry Cohen, massimo esperto numismatico dell’epoca presso la Biblioteca Nazionale di Francia, che parlò di «falsi moderni, mal realizzati e ridicolmente immaginati». Per questo motivo le monete finirono presto in un cassetto dell’Hunterian Museum, dove le ha riscoperte Pearson. Con un’analisi al microscopio ha individuato graffi e anomalie di manifattura tipici di un uso continuato nei borselli. Il trattamento con gli agenti chimici ha poi permesso di affermare con certezza che le monete sono rimaste secoli nel terreno prima di tornare alla luce. «Sono monete vere con il volto di un reale imperatore», ha assicurato Pearson.

Chi era veramente il comandante Sponsiano?

L’autenticità delle monete d’oro solleva ora un’altra importante domanda: chi era realmente Sponsiano? Secondo gli esperti britannici si tratterebbe di un comandante militare che si trovava in Dacia, provincia che nel III secolo fu colpita da epidemie e guerre civili. In un’epoca di forte instabilità, Sponsiano avrebbe scelto di assumere anche il comando politico dell’area, proteggendo la popolazione fino alla fuga nel 271 d.C. Come spiegare però la presenza di monete diverse da quelle che circolavano nell’Impero romano? «Probabilmente le coniò per creare un’economia funzionante», ha detto Pearson alla Bbc. «Per via del conflitto interno, forse non sapevano nemmeno chi fosse l’imperatore. In assenza di Roma, però, il popolo necessitava di una guida».

Le monete d’oro in questione però non rappresentano un unicum. Il Brukenthal Museum di Sibiu, in Romania, ne possiede un altro esemplare simile. Anticamente faceva parte della collezione privata del barone Samuel von Brukenthal, governatore asburgico della Transilvania, che ne accertò autonomamente l’autenticità. «Si tratta di una scoperta eccezionale, per la Romania e il mondo intero», ha concluso il direttore del museo. «Se la comunità scientifica accetterà la teoria, conosceremo un’altra importante figura dell’Impero».