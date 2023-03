Mondocane stasera su RaiMovie: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 11 marzo, alle 21.15 su RaiMovie, sbarca in prima visione Mondocane, film del 2021 di Alessandro Celli. La trama si svolge in un futuro distopico, quando Taranto è ormai una desolata città fantasma preda della criminalità. In questo clima difficile, due amici dovranno affrontare le asperità della vita, soprattutto quando uno dei due entra in un clan a discapito dell’altro. Nel cast Alessandro Borghi, Barbara Ronchi e Dennis Protopapa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mondocane, trama e cast del film stasera 11 marzo 2023 su RaiMovie

La narrazione del film si svolge in un futuro non meglio precisato a Taranto. La città è ormai in completo stato di abbandono, circondata da filo spinato per tenere alla larga la Polizia. Al suo interno, infatti, ormai criminalità e scorribande sono all’ordine del giorno, tanto da soggiogare completamente la popolazione. I pochi abitanti hanno cessato di lamentarsi, arrendendosi a una vita desolata e senza speranza. In questo clima di odio e violenza si sono formate le Formiche, nome di una gang criminale sotto il comando del guerrafondaio Testacalda (Alessandro Borghi). Lottando continuamente con altre bande per il predominio territoriale, arruola sempre nuove leve fra i giovani che non conoscono altro che la guerra.

È qui che si inserisce la storia di Pietro (Dennis Protopapa) e Christian (Giuliano Soprano), due orfani che vivono assieme dall’età di 13 anni. Non potendo contare su alcuna famiglia, hanno fatto affidamento solo su loro stessi, crescendo fianco a fianco con sogno nel cassetto: guadagnarsi un posto nelle gang. Un giorno decidono di tentare la sorte, sottoponendosi alle ardue prove di iniziazione della banda di Testacalda. Solo Pietro però, guadagnandosi il soprannome di Mondocane, riesce a entrare nel gruppo. Christian, più timido e taciturno dell’amico, riceve solo scherno dagli scagnozzi delle Formiche, che iniziano a chiamarlo con tono dispregiativo Pisciasotto. Sempre uniti, i due amici si ritrovano per la prima volta sui lati opposti della lotta, incrinando forse per sempre il loro legame. Nel cast anche Barbara Ronchi nei panni della poliziotta Katia e Ludovica Nasti in quelli della giovane Sabrina.

Mondocane, qualche curiosità sul film stasera 11 marzo 2023 su RaiMovie

Il film con Alessandro Borghi è opera prima di Alessandro Celli, che in carriera ha lavorato soprattutto per il piccolo schermo. Dapprima assistente alla regia nella serie Braccialetti Rossi, ha poi diretto la docufiction su Giorgio Ambrosoli Il prezzo del coraggio e la serie per Disney Italia I cavalieri del coraggio. Suo ultimo lavoro è stato Di4ri, serie originale Netflix sbarcata online lo scorso anno. Il produttore di Mondocane è Matteo Rovere, già regista de Il primo re e Romulus, nonché dei primi due episodi de La legge di Lidia Poet. Quanto alle location, la troupe ha girato principalmente a Taranto, dove si svolge la narrazione, ma anche in alcune zone di Roma per sette settimane.