Mondiali Volley Maschile, Italia – Turchia: orario, sestetti e calendario degli Azzurri

Prosegue l’appuntamento con l’élite della pallavolo. Stasera 29 agosto, in diretta alle 21,15 su Rai2 e su Sky Sport Arena, l’Italia affronterà la Turchia nella seconda giornata dei Mondiali di Volley Maschile. Sotto la guida di “Fefé” De Giorgi, il sestetto azzurro tenterà di conservare la leadership del Gruppo E, garantendosi così un posto negli ottavi di finale con un turno di anticipo. Nell’esordio di due giorni fa, la Nazionale aveva offerto una prova convincente contro il Canada vincendo per tre set a zero con un dominio nei primi due parziali. La partita di stasera, in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay e la piattaforma Sky Go.

Mondiali Volley Maschile, le parole di De Giorgi e il sestetto in campo stasera 29 agosto 2022 su Rai2

«Nei primi due set abbiamo giocato bene tecnicamente e a livello di intensità», ha detto il ct Ferdinando “Fefé” De Giorgi. «Nel terzo siamo calati, complicandoci la vita per qualche errore di troppo al servizio. Ho però avuto buone indicazioni in vista della prossima gara». Così il commissario tecnico della Nazionale ha commentato a caldo la prestazione degli Azzurri nell’esordio dei Mondiali di Volley Maschile. Dopo i primi due set chiusi con il punteggio di 25-13 e 25-18, l’Italia si è fatta riprendere dal Canada nel terzo prima di vincere 39-37. «Avere la meglio in questi match punto a punto ci farà crescere per il futuro». Avversario di stasera sarà la Turchia, capace di dominare la Cina all’esordio per tre set a zero.

Per quanto riguarda il sestetto titolare, per la seconda giornata dei Mondiali di Volley Maschile De Giorgi si appresta a confermare gli stessi uomini che hanno battuto il Canada. Palleggiatore e capitano dell’Italia sarà Simone Giannelli, regista in forze alla Sir Safety Perugia. Bocche da fuoco saranno gli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto assieme all’opposto Yuri Romanò. Nel sestetto di partenza anche i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, mentre nel ruolo di libero ci sarà Fabio Balaso. Pronti dalla panchina il resto dei 14 convocati azzurri, tra cui Riccardo Sbertoli, Roberto Russo e Giulio Pinali. Prossimo match sarà mercoledì 31 agosto contro la Cina, prima di conoscere gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Ci saranno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze.