Mondiali Volley Maschile, Italia-Canada: orario, girone e convocati degli Azzurri

Si alza il sipario sui Mondiali di Volley Maschile dell’Italia. Sotto la guida di Ferdinardo “Fefè” De Giorgi, la Nazionale campione d’Europa in carica esordirà nella competizione contro il Canada, formazione ostica ma alla portata. Importante sarà accantonare subito le polemiche che hanno circondato l’esclusione dai convocati di Ivan Zaytsev, che ha lasciato il ritiro azzurro durante la preparazione. «Scelta dura, ma non è una bocciatura definitiva», ha detto l’allenatore salentino al Corriere della Sera. «La valutazione è figlia del momento per raggiungere l’obiettivo di squadra. Il mio ruolo impone delle scelte». Il primo match dell’Italia sarà visibile in diretta stasera 27 agosto alle 21,15 su Rai2.

Il girone dell’Italia e il calendario delle partite

I Mondiali si svolgeranno in Slovenia e Polonia e vedono la partecipazione di 24 formazioni suddivise in sei gironi da quattro. Al termine dei tre match, accederanno alla fase successiva le prime due classificate di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. Gli ottavi di finale si terranno dal 3 al 6 settembre, i quarti nei due giorni successivi. Le semifinali e le due finali per l’oro e il bronzo si terranno il 10 e l’11 settembre. L’Italia si trova nel Gruppo E assieme al Canada con cui esordirà stasera, alla Turchia e alla Cina. Secondo i pronostici, gli Azzurri non dovrebbero avere grossi problemi per qualificarsi agli ottavi, tanto che l’unico scoglio davvero ostico è proprio il match di oggi contro i nordamericani. La formazione di De Giorgi tornerà poi in campo lunedì 29 agosto contro la Turchia e infine mercoledì 31 contro la Cina. Tutti i match italiani saranno disponibili sui canali Rai e Sky Sport.

I convocati degli Azzurri per i Mondiali di Volley: out Zaytsev, Giannelli capitano

Come detto, le convocazioni degli Azzurri per i Mondiali di Volley Maschile hanno fatto molto discutere. Su tutte, ha pesato la scelta di coach De Giorgi di lasciare fuori l’opposto della Lube Civitanova Ivan Zaytsev, colonna di tante battaglie con la Nazionale. Una scelta tecnica dettata dal momento e dall’intenzione di lasciare spazio al giovane talento Yuri Romanò, che si è già messo in mostra agli Europei. Uomo di punta della Nazionale italiana sarà tuttavia Simone Giannelli, capitano e palleggiatore in forze alla Sir Safety Perugia. Occhi puntati sugli schiacciatori della Trentino Volley Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. Nel sestetto di partenza dovrebbero poi esserci anche i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, con Fabio Balaso nel ruolo di libero. La lista dei convocati comprende anche Leandro Mosca, Roberto Russo, Riccardo Sbertoli, Leonardo Scanferla, Giulio Pinali, Mattia Bottolo e Francesco Recine.