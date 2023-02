Mondiali di sci, Brignone argento nel gigante: oro alla Shiffrin

Dopo l’impresa dell’oro in combinata donne, Federica Brignone torna protagonista grazie ad un’altra grandissima gara in gigante conquistando il secondo posto e vincendo la medaglia d’argento come 12 anni fa a Garmisch. Quinta posizione invece per l’altra sciatrice italiana in gara, Marta Bassino.

Il risultato della gara e la vittoria dell’argento dell’italiana

Un’altra gioia per l’Italia ai mondiali di sci, Federica Brignone torna sul podio in gigante. La sciatrice aveva conquistato l’ultimo argento il 17 febbraio di 12 anni fa a Garmisch. Oggi Federica è riuscita a ripetere l’impresa portando al termine una gara con un finale accesissimo: Tessa Worley, seconda dopo la prima manche, è scivolata in una curva a destra sul finale mentre era impegnata in una sfida sul filo dei centesimi con la Brignone.

La statunitense Shiffrin, che partiva con il miglior tempo, è riuscita a fare meglio dell’atleta azzurra e anche se il gap di tempo è stato diminuito ha vinto con 12 centesimi in 2’07”13. Con questo argento l’azzurra Federica raggiunge stelle come Kostner e Compagnoni in testa alla classifica delle plurimedagliate azzurre ai Mondiali di sci. Infatti in gigante solo Deborah Compagnoni è riuscita a conquistare l’oro ai Mondiali negli anni 1996 e poi il bis nel 1997.

Le parole di Federica Brignone

Dopo la gara Federica Brignone è stata intervistata per commentare la prestigiosa vittoria della medaglia d’argento. Le parole della sciatrice sono state: «Sono contentissima. Se nella prima manche mi è mancato un po’ di fisico, qui in fondo ho cercato di attaccare con tutto quello che avevo, ho raschiato il fondo del barile».

Inoltre, la Brignone ha poi aggiunto: «Sono davvero soddisfatta, oggi come nel SuperG sono venuti tanti a vedermi, mi era dispiaciuto deluderli. Sono contenta di aver dimostrato che posso sciare in questo modo nel gigante e che posso giocarmela». L’atleta azzurra grazie al suo risultato dona un’altra gioia all’Italia in questi mondiali.