Mondiali di sci, Federica Brignone oro nella combinata donne

Ai Mondiali di sci l’Italia apre con un oro grazie alla magnifica prestazione di Federica Brignone. L’atleta ha dichiarato: «Nelle altre edizioni non ero mai al meglio, ora mi sento al 100%». All’evento ha partecipato anche Elena Curtoni ma ha chiuso in ottava posizione per un errore fatale nello slalom.

Federica Brignone vince l’oro ai mondiali di Sci

L’Italia apre con un oro i mondiali di sci grazie a Federica Brignone che ha vinto la combinata femminile al termine di due manche mostruose per velocità e solidità. Lei stessa ha voluto commentare la prestazione stupefacente: «Cominciare i Mondiali così è il top. Ora non mi diranno più ‘nel tuo palmares manca una medaglia d’oro’. Sono molto soddisfatta della mia performance. Anche per questo mi sono commossa e non mi capita spesso… Nelle altre edizioni non ero mai al meglio, ora invece mi sento al 100%. Mi ero ripromessa di tirare fuori la slalomista che è in me e ci sono riuscita».

Si tratta della prima medaglia d’oro di sempre ai mondiali di sci nella combinata per l’Italia.

Lo straordinario risultato dell’atleta

Federica Brignone è partita alla grande, scavando un solco di un secondo e oltre sulle slalomiste: Shiffrin a 96 centesimi, le svizzere Gisin e Holdener a 1”60. Per Brignone è stato un trionfo storico perché la sua prima medaglia mondiale risale a dodici anni fa. Momenti anche di ansia e rammarico perché la valdostana, dopo una parte centrale alla velocità della luce, ha commesso un errore nella parte pianeggiante e c’era il timore di un rallentamento fatale per l’esito delle medaglie.

Medaglia d’oro dunque per l’Italia con la tigre delle nevi Brignone, argento per la Svizzera con Holdener e bronzo per l’Austria con Haaser. Fallimento per Elena Curtoni, penalizzata in slalom chiudendo ottava e lontana dalle medaglie. Al super g hanno preso gara anche Sofia Goggia, per provare la pista in vista della gara iridata tra due giorni, e Bassino, che purtroppo è uscita a metà tracciato.