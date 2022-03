Playoff Mondiali, i convocati di Mancini contro la Macedonia

Fuori Mario Balotelli, convocato Joao Pedro. Sono queste le due notizie principali contenute all’interno dell’elenco dei calciatori convocati dal CT Roberto Mancini. L’Italia si prepara a quella che sarà una vera e propria partita della vita contro la Macedonia. In palio c’è l’accesso alla finale playoff con cui si deciderà l’eventuale qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. I giocatori convocati sono 33: 4 portieri, 10 difensori, 9 centrocampisti e 10 attaccanti, considerando anche i trequartisti Zaccagni e Zaniolo. L’appuntamento è per giovedì 24 marzo. In caso di successo, il 29 marzo la finale – in trasferta – contro la vincente tra Turchia e Portogallo.

Mancini: sì a Joao Pedro, bocciato Balotelli

E così il ballottaggio tra l’ormai ex enfant prodige Mario Balotelli, pupillo di Roberto Mancini, e l’oriundo Joao Pedro si è concluso con la convocazione di quest’ultimo. Una scelta che spiazza leggermente gli addetti ai lavori. Sembrava, infatti, che l’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City fosse in netto vantaggio sul calciatore del Cagliari. Mentre il primo sta andando bene nella Super Lig turca, con 11 gol in 24 presenze, il secondo è a secco da 100 giorni. Ci sarà comunque lui a completare il reparto offensivo, con Belotti, Berardi, Immobile, la coppia del Napoli formata da Insigne e Politano, il duo del Sassuolo Raspadori e Scamacca, e gli esterni di Lazio e Roma Zaccagni e Zaniolo.

Out Toloi, Locatelli c’è ma ha il Covid

Nell’elenco dei 33, inoltre, non figura il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi. Il 31enne non è a disposizione a causa dell’infortunio rimediato proprio ieri durante la partita di Europa League vinta dai nerazzurri per 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen. C’è, invece, Manuel Locatelli, nonostante il centrocampista della Juventus abbia contratto il Covid. L’obiettivo è di recuperarlo in extremis e sarà al fianco degli azzurri in caso di tampone negativo. Infine destano preoccupazioni anche le condizioni dei difensori juventini Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Entrambi sono alle prese con i rispettivi rientri dagli infortuni.

Ritornano Politano, Sensi e Gollini

Festeggiano la chiamata in Nazionale, invece, altri tre giocatori. Si tratta dell’esterno del Napoli Matteo Politano, del centrocampista in forza alla Sampdoria Stefano Sensi, e del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Tra i debuttanti c’è invece Luiz Felipe, centrale difensivo della Lazio di origini brasiliane. Un altro oriundo per Mancini, che lo ha preferito al difensore del Milan Alessio Romagnoli.

L’elenco dei 33 convocati

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Tonali, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.