Mondiali in Qatar, Lineker spera che uno o due calciatori «facciano coming out»

Manca sempre meno alla Coppa del Mondo in Qatar. Il Mondiale attira gli occhi di tutto il pianeta e quando manca poco più di un mese, tengono banco i temi sociali. Su tutti, l’argomento più discusso e dibattuto è quello dell’omosessualità. Nel Paese arabo, infatti, resta un crimine e nelle scorse settimane la comunità LGBTQ+ ha chiesto a più riprese un intervento dell’Occidente per chiedere la depenalizzazione di gesti come il tenersi per mano o il baciarsi. E intanto sull’argomento è intervenuto anche l’ex attaccante Gary Lineker, oggi opinionista di spessore della BBC.

Lineker: «Bello se due calciatori facessero coming out in Qatar»

Gary Lineker non è soltanto un vero mito del calcio inglese, con 48 reti in 80 presenze in nazionale, oltre all’aver vestito maglie prestigiose come quelle del Leicester, dell’Everton, del Barcellona e del Tottenham. L’ex attaccante, infatti, ormai da tempo è un’autorevole voce della BBC e proprio nelle ore scorse ha rivelato durante una trasmissione di conoscere almeno due calciatori gay che militano in club di Premier League. L’omosessualità nel calcio sembra essere ancora un tabù e ancora di più lo sarà durante il mondiale, visto che in Qatar è considerata un reato. Lui, allora, ha spiegato che «sarebbe fantastico se uno o due di loro facessero coming out durante la Coppa del Mondo».

Lineker ai calciatori gay: «La folla canta comunque»

Il discorso di Gary Lineker poi prosegue quando gli viene chiesto come mai, secondo lui, nessun calciatore di alto profilo ha seguito gli esempi di Jack Daniels del Blackpool o Johs Cavallo dell’Adelaide United: «Paura. Paura dell’ignoto, immagino. Forse sono preoccupati per quello che potrebbero pensare i loro compagni di squadra, anche se probabilmente lo sanno già. La gente si dice: “Sì, ma la folla”. Io dico: “la folla canta comunque”. Ma è facile per me dirlo perché non sono in quella posizione. Sono sicuro che è molto difficile. Ma se fossi l’agente di un grande calciatore, se sapessi che uno dei miei giocatori è gay, se fosse un top player, direi: “Sii il primo grande giocatore”. Voglio dire, come agente, pensando in termini di promozione e cose del genere, diventerai enorme».