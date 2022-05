Mondiali in Qatar, nessuna speranza di ripescaggio per l’Italia

No, l’Italia non sarà ripescata al Mondiale. La notizia di una lontana possibilità per gli Azzurri di aggiudicarsi un posto in Qatar, dopo la cocente eliminazione dello scorso marzo agli spareggi, è stata diffusa ieri. A dare speranza ai tifosi italiani era stata la notizia del rischio corso dall’Ecuador di esclusione dalla manifestazione. Oggi è arrivata la smentita ufficiale. A darla è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio federale a Roma. «Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell’Ecuador? Zero», ha dichiarato, come riportato da Gazzetta.it.

Gravina sul ripescaggio: «Dalla Fifa risposta negativa»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato lapidario. L’Italia ha «zero possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell’Ecuador». Lo spiega lo stesso numero uno del calcio italiano al termine del Consiglio federale: «L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa. In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito».

Perché l’Ecuador rischia l’esclusione

L’Ecuador da giorni è con il fiato sospeso. La nazionale potrebbe essere estromessa dalla manifestazione in Qatar a causa della presunta falsa identità di un calciatore schierato durante il percorso di qualificazione al Mondiale. Il Cile ha denunciato l’accaduto e sarebbe Byron David Castillo Segura il giocatore incriminato, che avrebbe partecipato a 8 gare con un certificato falso. Il documento di nascita sarebbe stato falsificato, così come l’età e la nazionalità dell’atleta. Secondo quanto indicato dalla Federazione, le reali origini del calciatore sarebbero colombiane. Adesso spetta alla Fifa: se dovesse essere confermato il reato, scatterebbe la sconfitta a tavolino in ogni gara, con tanto di classifica riscritta.