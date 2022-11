Qatar 2022, Dua Lipa: «Non mi esibirò finché non garantiranno diritti umani»

«Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano…». Così in un post sui social Dua Lipa annuncia il suo addio ai Mondiali del Qatar 2022.

Mondiali del Qatar 2022 senza Dua Lipa?

Non è un addio definitivo, ma è solo un arrivederci che la cantante vuole che sia nel più breve tempo possibile anche per un altro motivo. «(…) non vedo l’ora di visitare il Qatar quando il Paese avrà adempiuto a tutti gli impegni presi in materia di diritti umani» spiega la cantante.

Non è l’unica che ha scelto di none sibirsi per dare voce ai diritti umani negati nel Paese arabo. Anche Robbie Williams, Jung Kook dei BTS, i Black Eyed Peas e J Balvin hanno già detto che non si sarebbero esibiti in sede. Rod Stewart ha preferito, invece, rifiutare direttamente l’ingaggio, come ha fatto anche Dua Lipa.

Mondiali Qatar 2022, cosa ha detto Dua Lipa

«Tiferò l’Inghilterra da lontano e non vedo l’ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo» ha spiegato la cantante. D’altra parte, i diritti umani negati sono diversi. Si va dalla schiavitù alla negazione della comunità LGBTQ+, fino al ruolo della donna, come hanno evidenziato anche i report internazionali in merito.

«Ho rifiutato. Non è giusto andare. E anche gli iraniani dovrebbero essere esclusi per la fornitura di armi» aveva spiegato Rod Stewart. Ora anche Dua Lipa fa la stessa scelta, augurandosi però che il Paese possa rivedere queste posizioni in un’ottica completamente diversa, come si augurano da anni le organizzazioni non governative.