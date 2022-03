Mondiali Qatar 2022, dal Canada alla Macedonia: tutte le potenziali outsider

L’Italia non sarà a Qatar 2022. Per la seconda volta consecutiva, la nostra Nazionale non ha ottenuto il pass per i Mondiali sbattendo contro il muro dei playoff. Stavolta ad averci eliminato è stata la Macedonia del Nord che stasera si giocherà tutto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Proprio la formazione balcanica potrebbe unirsi al Qatar fra i nuovi esordienti nella competizione mondiale. Si tratterebbe di un clamoroso bis, dato che la squadra aveva già festeggiato lo scorso anno la prima storica partecipazione agli Europei poi vinti dagli Azzurri. «Non siamo in finale per caso e ora non vogliamo fermarci», ha detto il ct macedone Milevski. «Abbiamo vinto contro una delle favorite».

Mondiali Qatar 2022, il ritorno del Canada e l’esordio del Qatar

Se la Macedonia dovrà ancora superare uno scoglio all’apparenza insormontabile, ha già le valigie in mano il Canada. La formazione nordamericana ha infatti già ottenuto il biglietto per Qatar 2022 grazie alla vittoria per 4-0 contro la Giamaica a Toronto. Per Alphonso Davies, terzino in forze al Bayern Monaco, e compagni si tratta della seconda volta ai Mondiali, a 36 anni di distanza dalla prima. L’unica apparizione risale infatti a Messico ’86, quando a vincere fu l’Argentina di Diego Armando Maradona. Allora i canadesi non riuscirono mai a gonfiare la rete, ragion per cui cercheranno di sfatare il tabù il prossimo novembre. Finora all’attivo contano zero gol solo Cina, Indonesia, Zaire e Trinidad e Tobago.

Esordio garantito per il Qatar che parteciperà di diritto in quanto organizzatore del torneo. La rappresentativa di casa arriverà forte del successo tre anni fa nell’ultima edizione della Coppa d’Asia, dove vinse tutti i sette match subendo un solo gol. Mattatore di quel torneo, e riferimento per i Mondiali, fu l’attaccante sudanese naturalizzato qatariota Almoez Ali, capocannoniere con nove reti che sbloccò anche la finale contro il Giappone.

Mondiali Qatar 2022, la Scozia e un’attesa che dura dal 1998

Sono 24 invece gli anni di attesa della Scozia che non partecipa a un campionato del mondo da Francia ’98. L’attesa però durerà ancora qualche mese, dato che dovrà affrontare nella semifinale playoff l’Ucraina nel match rimandato a seguito della guerra. I britannici potranno contare sulla rapidità di Andy Robertson del Liverpool e sull’esplosività di McTominay, in forze dal Manchester United. Per gli scozzesi sarebbe la nona partecipazione nella competizione, 68 anni dopo il debutto. L’Ucraina invece proverà a tornare ai Mondiali a 16 anni dall’esordio nel 2006 in Germania, dove raggiunse i quarti perdendo con l’Italia.

Mondiali Qatar 2022, Isole Salomone e Nuova Zelanda a caccia dell’impresa

Ben più complicato, ma altrettanto affascinante il percorso delle piccole Isole Salomone. Situate al 144esimo posto nel ranking Fifa, sono attualmente in finale contro la più blasonata Nuova Zelanda, match che si giocherà domani sera alle 19 ora italiana. I Salomons, che potrebbero vedere i riflettori calcistici più importanti del mondo per la prima volta, non sono nuovi alle imprese. Nel 2004 raggiunsero addirittura la finale di Coppa delle Nazioni Oceaniche partendo dai preliminari, perdendo poi contro l’Australia nell’ultimo atto. Il risultato consentì loro di giocarsi, sempre contro gli Aussie, il biglietto per i mondiali 2006. Vinse però l’Australia, che poi perse agli ottavi contro gli Azzurri con gol di Francesco Totti.

Dall’altro lato del campo, la Nuova Zelanda cerca invece il terzo appuntamento con i Mondiali, sperando poi di poter vincere un match. Gli All Whites infatti – in contrapposizione agli All Blacks del rugby – persero tutti i match di Spagna 1982 e pareggiarono le tre partite di Sudafrica 2010, tra cui spicca l’1-1 contro l’Italia di Marcello Lippi, eliminata ai gironi proprio alle spalle della Nuova Zelanda. Bisogna ricordare che, tuttavia, la vincente di Nuova Zelanda – Isole Salomone non andrà subito a Qatar 2022 ma dovrà giocare un altro importante match contro la quarta del girone nordamericano. Attualmente, e a meno di clamorosi capovolgimenti, si tratterebbe del Costa Rica.

Mondiali Qatar 2022, Mali e Congo in cerca di una prima volta

L’Africa potrebbe presentare un altro colpo di scena dei prossimi Mondiali. I playoff per l’accesso alla fase a gironi hanno messo di fronte Egitto e Senegal, le due finaliste dell’ultima Coppa d’Africa. Il “derby” di Liverpool fra Salah e Manè segnerà la grande esclusa da Qatar 2022, mentre da altre due partite potrebbero giungere due nuove esordienti. Si tratta di Mali e Congo, quest’ultima già presente nel 1974 ai tempi in cui si il Paese si chiamava Zaire. Fu la prima nazionale dell’Africa subsahariana a qualificarsi per un campionato del mondo, ma subì un pesantissimo 9-0 dalla Jugoslavia che rimane a oggi la peggiore sconfitta nel torneo assieme al 10-1 dell’Ungheria su El Salvador nell’82. Per arrivare in Qatar, Bakambu e compagni dovranno vedersela col Marocco nel match di ritorno in programma stasera alle 21,30. Sarebbe invece esordio assoluto per il Mali che sempre stasera dovrà provare a ribaltare lo 0-1 contro la Tunisia.